Jorge Javier Vázquez entra en la guerra entre Sofía Suescun y Maite Galdeano y revela el importante mensaje que ha recibido: 'No descarto que nos llevamos un susto'

Nuevo capítulo en el intrminable culebrón protagonizado por Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Después de que la semana pasada saltara la noticia de que la influencer había echado de casa a su madre tras una fuerte discusión, Galdeano tiraba de la manta asegurando que el cambio de actitud de su hija se debía a o influenciada que está por parte de su novio, Kiko Jiménez.

A través de unos comentados stories, la de Navarra describía al influencer como "el ser" y lo acusaba de manipular a su hija. Sin embargo, rápidamente, la pareja salió a desmentir tales acusaciones reconconociendo en un comunicado en Instagram que "llevo años callando este problema y mi madre necesita ayuda", eran algunas de las polémicas palabras que Sofía Suescun publicaba sobre este tema.

Por el momento lo que se sabe es que Maite Galdeano se encuentra en Murcia después de que su hija le vetase la entrada en su casa y cambiase incluso las cerraduras y que por su parte, la pareja ha optado por tomar la vía legal e interponer una orden de alejamiento sobre la navarra.

Por si todos los miembros de la trama fueran pocos, ahora ha entrado en escena el propio Jorge Javier Vázquez quien ha sacado a la luz el mensaje que Maite Galdeano le ha enviado con el fin de que medie entre ella y su hija.

Sin embargo, por las palabras del presentador, no parece que las aguas vayan a volver a su cauce en poco tiempo.

Jorge Javier se pronuncia

Jorge Javier Vázquez está siguiendo muy de cerca el conflicto entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun. Y, haciendo de mediador, tal como hace todos los días en su programa 'El diario de Jorge', el presentador se ha puesto en contacto con Maite y esta le ha hecho una petición desesperada.

Muchos años de realities y de verse en los platós han creado un vínculo estrecho entre el presentador de 'Supervivientes' y la navarra. Jorge Javier no ha ocultado nunca que Maite Galdeano le da ternura, aunque él mismo reconozca que es una mujer explosiva. "Es una mezcla de Lina Morgan y Anna Magnani", decía el presentador en su columna de Lecturas.

Sabiendo que la madre de Sofía Suescun es una mujer intensa y que lo tiene que estar pasando mal por cómo avanza la situación a Jorge Javier no le ha extrañado que al ponerse en contacto con ella, esta le haya pedido un favor. El presentador de 'El Diario de Jorge' le ha escrito para saber cómo está y ella ha aprovechado su buena mano y su trato conciliador para tender un puente entre madre e hija.

"No tengo muy claro cómo acabará esta historia. Y lo que es peor: no descarto que nos llevemos un susto", ha relatado el de Badalona al conocer en primera persona cómo está la exconcursante de 'Gran Hermano' y su petición. "Me responde que le ayude a que al menos 'La Sofía' le hable", ha relatado.

"No tengo mucha relación con Sofía pero me parece que cuando toma una decisión no lo hace a tontas y a locas. Puede que se avecine tragedia", ha reconocido Jorge Javier sobre esta gran pelea de la que no descarta en terminar convirtiéndose en mediador.