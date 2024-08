Maite Galdeano pierde su único apoyo familiar en el conflicto con su hija: su hermana Conchi se posiciona

Maite Galdenao no está pasando su mejor momento. Y es que se encuentra metida de lleno en el conflicto familiar y mediático con su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez, después de que la expulsasen de casa. Sin embargo, ha vuelto a sufrir otro revés, ya que ha perdido el único apoyo familar que le podría quedar, su hermana.

Conchi Galdeano, la última en posicionarse

Si bien la mayoría de personas relacionadas con el conflicto ya habían tomado parte entre Maite y Sofía, aún faltaba alguien por posicionarse. Conchi Galdeano, hermana de Maite y tía de Sofía Suescun, ha dicho públicamente lo que piensa sobre el conflicto y sobre su hermana, además de que se ha posicionado claramente.

Lo ha hecho en el programa telvisivo de 'TardeAR', donde ha relatado su versión de los hechos: "La verdad es que ha hecho todo un desastre, se venía venir, es una relación madre e hija un poco tóxica. Le he dicho muchas veces que no se metiera en la relación porque iba a peder, al final así ha sido".

Además, ha explicado cuál podría haber sido el detonante que ha provocado esta situación conflictiva: "Como este tiempo no hemos estado pendiente, ha hecho que todo sea un desastre, hemos perdido la comunicación".

"Me he tenido que alejar un poco y tomar distancia porque ha hecho cosas que no me han gustado. Un día de estos le llamaré para decirle las cosas, pero se lo diré a ella", añadía. Y aunque Conchi Galdeano siente mucha pena por su hermana, se ha posicionado del lado de Sofía Suescun, su sobrina, y Kiko Jiménez. Por otra parte Conchi es la madre de Nico Serrano, futbolista navarro que milita en el Athletic Club de Bilbao.

El último mensaje de Maite Galdeano en redes sociales

Ahora ha sido ella misma la que ha querido decir unas palabras públicamente en sus historias de Instagram, aunque ayer decía que quería resolver todo por privado. Además de que se estaba haciendo algo que parecía un zumo de limón y que ella misma ha bautizado como "la mejor medicina", ha colgado una foto suya en la playa con un texto contundente.

"El amor y el mar todo lo curan, por más que intenten los aprovechados, el amor de una madre y una hija es irrompible", escribe Maite Galdeano en su perfil personal de Instagram. De manera que manda un mensaje directo y contundente para los medios, su hija y quien sabe si también va dirigido a su yerno.