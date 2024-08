La polémica venganza de Marta Peñate contra Sofía Suescun a raíz del lío con su madre: 'En mi familia está todo bien, ja ja ja'

Reacciona con risas, con sorna, con sarcasmo y hasta con cierta inquina. O al menos así se lo han tomado muchos tras circular las imágenes grabadas de un directo de Marta Peñate en el que habla de la dura situación que vive Sofía Suescun tras la ruptura y el sonado lío con su madre, Maite Galdeano.

Polémica por cómo ha abordado Marta Peñate el asunto que está sacudiendo la actualidad del cotilleo, que no es otra que el lío familiar que afecta a su archienemiga desde el pasado Supervivientes All Stars. Todo indica que Marta Peñate no pudo contenerse las ganas de pasar factura a Sofía Suescun una vez le sacaron el tema del drama familiar que está viviendo con la tensa relación con su madre, Maite Galdeano.

Si bien había trascendido que había querido eludir la polémica en un directo en el que sus seguidores le preguntaban por la cuestión, ahora, con la aportación de otros fragmentos de vídeo del mismo directo, queda claro que Marta Peñate no terminó de evitar el asunto y acabó pronunciándose con la consiguiente polémica. A ello ayudó el tono de cierta sorna con el que trata el drama familiar de Sofía Suescun y su madre Maite Galdeano.

El caso es que Maite Galdeano se ha tenido que ir de la casa donde vive Sofía Suescun con su novio Kiko Jiménez después de que estos cambiaran la cerradura. Maite Galdeano denunció la situación públicamente, dijo que tuvo que saltar la valla hiriéndose y que había avisado a la Guardia Civil. Y cargó duramente contra Kiko Jiménez, acusándol de hacer "chantaje emocional" a su hija Sofía. A partir de ahí, el problema se ha enquistado y ambas partes están aireando sus ataques contra la parte contraria.

Y por el medio se están metiendo terceras personas. Entre ellas, Marta Peñate, que fue amiga de Sofía Suescun transformada en enemiga a raíz de sus duros encontronazos en Supervivientes All Stars y cuyo directo en redes sociales en el que fue preguntada por el asunto está causando tremenda controversia.

En un principio, había parecido eludir meterse en el asunto de Sofía Suescun. "He pensado muchas cosas de las cuales me voy a callar. No quiero hablar por aquí de eso, cada familia tiene lo suyo", afirmó. Pero los vídeos de otros momentos del directo que están circulando ahora destapan una realidad bien diferente de lo que aconteció en el directo hecho por Marta Peñate para sus seguidores.

¿Qué es lo que dice? "No sé por qué mi opinión sobre lo de Maite y lo de Sofía os preocupa tanto, de verdad", comienza insistiendo, para luego cambiar de opinión. "Dije que iba a contestar todo, ¿no? (y se ríe)", prosigue.

A partir de ahí, sí accede a expresarse sobre la ruptura familiar en el seno de la familia Suescun. "Primero que nada, obviamente lo he visto porque se ha viralizado. Me parece que hay por ambas partes provocaciones, tanto por parte de la madre como por parte de la hija, entonces no voy a entrar ahí. Ya os he dicho lo que me parece: me parece una provocación por una parte y por la otra", comienza diciendo.

Pero es el final de su discurso lo que más está siendo comentado por polémico: "Dicho esto, es que tampoco pienso más allá... Me parece en plan... Que en mi familia está todo muy bien, vale (y se ríe)". Esa frase final y la sorna con la que lo pronuncia es lo que está haciendo que los seguidores de Sofía Suescun se echen encima de Marta Peñate. Y más leña al fuego en una de las enemistades más comentadas de los últimos tiempos.