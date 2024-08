La relación amorosa de Risto Mejide que truncó su vocación religiosa en el Opus: 'Necesitaba una carta firmada'

Bombazo en el mundo de la televisión. Risto Mejide ha revelado un último dato de su vida personal que ha dejado impresionada a la audiencia en una entrevista a El Mundo. Y es que, al parecer, el presentador televisivo y crítico tiene un pasado muy vinculado a la religión, empujado por sus estudios en un colegio del Opus en el que desarrolló una fe tan grande que estuvo a punto de convertirse en Numerario.

"Echo de menos ser creyente", confesaba Mejide, de cuya vida privada muestra solo una parte que le interesa, como en el caso de sus relaciones sentimentales. Conociendo el comportamiento romántico del presentador, no extrañará tanto conocer que, a pesar de estar a punto de entrar a formar parte de la Iglesia, terminó rennciando por amor. Tanto es así que Risto se considera "apóstata sin consentimiento".

Cuenta Mejide que a con 17 años estuvo a punto de entrar en la Obra después de causar interés y que él quiso ser numerario. Su madre accedió a firmar la carta al ser menor de edad, pero que finalmente los planes cambiaron: "Era en junio, pero me la firmaría en septiembre y ella me montaría el verano. Es la única condición que me puso. Y pasé un verano que, claro, cuando volví en septiembre dije "va a ser que no". Me fui a Oxford, conocí a las italianas, me fui...".

Quiso aclarar Risto que el motivo fue más allá del sexo: Me enamoré de mi primera novia, Analisa, y dije: 'Obviamente no puedo entrar en el Opus". El presentador televisivo siempre se ha mostrado un hombre volcado en sus relaciones. Sin embargo, en la actualidad resuenan los rumores sobre el final de su relación con Natalia Almarcha, la que fuera su pareja durante los últimos años y con la que ya ha tenido varias idas y venidas.