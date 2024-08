Ana Obregón, en el centro de la polémica de nuevo por unos 'comentarios machistas': 'Está comercializando a su hija'

Ana Obregón ha vuelto a salir a la actualidad después de que el programa de Espejo Público recuperase la conversación polémica sobre su maternidad con Ana Sandra. En el programa se ha puesto de manifiesto la gestión que está haciendo de la infancia del bebé y la exposición que le está dando. En palabras de Gema López, Obregón está "utilizando a un bebé para ganar dinero en las portadas".

Sin embargo, otros colaboradores del programa como Aurelio Manzano, señalan que lo está llevando lo mejor que puede: "No hay ninguna figura, ni siquiera Ana Sandra, que pueda sustituir el cariño que Ana Obregón tenía por su hijo Alex. La única persona que está velando por los intereses de Ana Sandra es Ana Obregón". El venezolano también señaló que la propia Obregón acusaba la falta de presencia masculina como una forma de excusa a la forma de gestionar la maternidad. "No tiene a ningún hombre a su lado y que nunca lo ha tenido".

Este comentario de Manzano hizo saltar las alarmas en el programa y la propia Lorena García acusó a Obregón de realizar una afirmación fuera de lugar. "Aurelio, pero eso es un comentario machista. Por favor, muchísimas mujeres tampoco tienen a un hombre al lado y sacan a sus hijos adelante. No tienen que exponerlos en redes sociales ni en portadas para hacerlo".

Gema López quiso cerrar el debate, reiterando que la continua exposición de la menor en medios de comunicación no puede ser bueno ni para su infancia ni en un futuro: "Es la utilización de un menor. Al final, ella está convirtiendo a su hija en un vehículo con el que está comercializando".

El posado veraniego de Obregón

Ana García Obregón lo ha vuelto a hacer. El verano no era verano sin su posado, pero este año la actriz y presentadora no ha podido resistirse. Además, no lo hace sola, sino con Anita, su nieta. Ambas posan en “Hola” en bañador, uno igual para abuela y nieta, rojo a rabiar. Obregón dice que la pequeña llama “papá” a su hijo Aless cuando lo ve en foto. Y más bañadores, más bien bikinis en portada: Aitana, en su enésima escapada a la playa, ahora soltera de nuevo y en compañía de María Bernardeau, hermana de un ex; e Irene Urdangarín, a la que llaman “la estrella del verano”.

María José Suárez ha optado por un método tradicional para pasar página de Álvaro Muñoz Escassi: sustituir rápidamente su hueco. La modelo sale en la portada de “Lecturas” con un guapo moreno, con el que se fue a cenar y a bailar. Norma Duval llora la muerte de su sobrino, al que enterraron en Madrid con gran pesar y entre numerosos amigos de la familia. Sofía Suescun está hasta el moño de su madre Maite Galdeano y la ha echado de casa: “Llevo años aguantando celos tóxicos”. Y bodorrio en el mundo del cuore: el de Antonio Rossi, que reunió a muchos rostros del famoseo patrio.

La boda de Rossi con Hugo Fuertes también sale en “Semana”, que habla además del funeral del sobrino de Norma Duval y da cuenta del fallecimiento de Alain Delon. Además, cita la escapada de Sara Carbonero a la playa con sus hijos a “recargar pilas”.

Playa también ha sido lo elegido por Nuria Roca y Juan del Val para desconectar y descansar. Andan por Cádiz con sus tres hijos. Salen en “Diez Minutos” con la foto de los novios Rossi y Fuertes al lado. Y otra escapada: la de Rafa Nadal y Xisca Perelló a Ibiza.