Carmen Borrego, muy sincera sobre el origen de su hijo: '¿Por qué me voy a molestar?'

Justo antes de irse de vacaciones, Carmen Borrego lanzaba un mensaje en directo a su hijo José María Almoguera para rogarle que, aunque no quiera saber nada de ella, le dejase ejercer de abuela y ver a su nieto Marc, de 1 año.

Una desesperada petición a la que el sobrino de Terelu Campos no ha respondido, pero tras la que ha reaparecido disfrutando de sus vacaciones en la localidad malagueña de Estepona junto a su pequeño -fruto de su matrimonio con Paola Olmedo, con la que su separación parece definitiva-, y su padre Francisco Almoguera, uno de sus grandes apoyos desde que decidió poner punto y final a su relación con su madre.

Unas imágenes que mostraba en exclusiva el programa 'Fiesta' y que se especuló que habrían dolido a Carmen al ver que su exmarido sí disfruta de su nieto mientras ella no sabe nada del bebé desde hace meses. Algo que no es cierto, puesto que desde el programa en el que colabora 'Vamos a ver' se han puesto en contacto con la hija de María Teresa Campos y ha asegurado que no le han sentado mal. Como ha explicado, José María lleva veraneando toda la vida en Estepona en la casa de sus abuelos paternos y le parece estupendo que esté con su padre, y que el abuelo esté con su nieto. Y es que como ha confesado, lo único que quiere es poder ejercer ella de abuela.

Disfrutando de unos días de descanso en la residencia familiar de Las Campos en Málaga, Carmen ha reaparecido y ha roto su silencio ante los micrófonos de Europa Press para dejar claro que "no me molesta en absoluto porque mi hijo está donde ha veraneado toda su vida desde pequeño. ¿Por qué me voy a molestar?".

"Ya he dicho, por activa y por pasiva, que solo quiero que mi hijo sea feliz. Y lo único que le deseo es toda la felicidad del mundo. Y ya está, si él está allí feliz pues, fenomenal" ha añadido, repitiendo una vez más que lo único que le ha pedido a José María es que por favor le deje ejercer de abuela.

Su respuesta a Sergio Alis

No es el único tema sobre el que se ha pronunciado, ya que Borrego ha respondido a Sergio Alis después de que éste tachase a ella y a Terelu de "petardas" e "impresentables" por no acudir a la capilla ardiente de Carlos Ferrando. "Yo no estaba en Madrid. Si hubiera estado en Madrid hubiera ido, pero lo que no voy a hacer es subirme a Madrid. Acababa de llegar a Málaga el día anterior. Así que Sergio Alis, que siempre se apunta a todo y todo le viene bien, dile de mi parte que el impresentable es él. Que yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Y ya está" ha apuntado molesta, asegurando que su ausencia en el tanatorio del periodista no quiere decir que no le quisiese muchísimo.