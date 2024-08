La casa en la que vive Maite Galdeano tras la bronca con su hija: 'Mucho miedo'

Kiko Jiménez advirtió que ha tomado medidas legales contra Maite Galdeano tras un episodio que, según él, ha superado los límites. Maite pidió perdón a su hija, le suplicó que le dejara volver a casa pero parece que hay más y sus planes serían ahora otros.

El colaborador nos contó que ha habido “amenazas” y por eso ha puesto lo sucedido en manos de la justicia: “Son situaciones muy delicadas, entiendo que pueda generar morbo pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que le rodea. Para mí es muy duro recibir esas acusaciones, yo también tengo una madre y jamás se ha metido en la relación”.

Ahora tiene claro que por mucho que Maite pueda rectificar su comportamiento, ya no hay vuelta atrás: “Me ha hecho mucho daño, no se puede consentir que una persona haga esas acusaciones y no se pueden superar según qué límites, está en juego mi dignidad y la de mi familia”.

Kiko Jiménez nos contó que ha habido “amenazas” y por eso lo ha puesto en manos de la justicia: “Son situaciones muy delicadas, entiendo que pueda generar morbo pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que le rodea. Para mí es muy duro recibir esas acusaciones, yo también tengo una madre y jamás se ha metido en la relación”.

Ahora tiene claro que por mucho que Maite pueda rectificar su comportamiento, ya no hay vuelta atrás: “Me ha hecho mucho daño, no se puede consentir que una persona haga esas acusaciones y no se pueden superar según qué límites, está en juego mi dignidad y la de mi familia”.

Pero hay más. Alexia Rivas ha hablado con el colaborador pasado el fin de semana y hay novedades con respecto a su suegra: “Lo último que me ha contado es que han recibido noticias de Maite”. Al parecer, se ha puesto en contacto con el abogado de Kiko y Sofía y les habría lanzado una advertencia: “Le dice que va a volver a la casa de Sofía a liarla”.

“Otra de las amenazas que le ha proferido es que o traga con ella y continúa manteniéndola o la hunde”, añadía la colaboradora, detallando que sus planes pasarían por “hablar mal públicamente” tanto de Kiko como de s hija: “Por otro lado, no les dejará en paz y continuará queriendo que la mantenga”. Por eso, según Alexia, Sofía “más que triste” ahora siente “mucho miedo”.

Sin embargo, las medidas legales interpuestas por Kiko siguen su curso y Alexia apuntaba que una de ellas será por “amenazas graves” y otra que está preparando por “calumnias” por lo que se ha dicho de él en televisión