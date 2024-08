El grito de auxilio de Ángel Cristo Jr. tras su problema judicial: "Necesito vuestra ayuda"

Completamente ajenos a las demandas que Bárbara Rey y Sofía Cristo han interpuesto contra él por sus declaraciones en los últimos tiempos en diferentes exclusivas, Ángel Cristo continúa adelante con los preparativos de su boda con Ana Herminia. Y a falta de dos meses para el gran día -se darán el 'sí quiero' en una finca a las afueras de Madrid el próximo 17 de octubre- ya han elegido uno de los detalles más especiales para cualquier pareja de novios antes de su boda.

Nos referimos a las alianzas, que Ángel y Ana Herminia han escogido en una de las joyerías más exclusivas de la capital, Yanes, acompañados por la hija del exconcursante de 'Supervivientes 2024'. Sonrientes, y derrochando ternura y gestos de cariño con la pequeña, la pareja abandonaba el lugar tras adquirir los anillos sin pronunciarse sobre las medidas legales que ya han tomado en su contra la exvedette y la Dj, que solicitan una cuantiosa cantidad económica al joven por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad y causarles graves daños y perjuicios a nivel psicológico con sus declaraciones sobre ellas en los últimos meses.

A pesar de que prefieren guardar silencio sobre la batalla judicial que se avecina contra Bárbara y Sofía, Ángel y Ana Herminia dejan claro con su actitud que no están preocupados en absoluto. Sí han hablado en cambio sobre los preparativos de su boda: "Lo tenemos todo listo pero es sorpresa" ha revelado ilusionada la venezolana, confirmando que va "ya todo viento en popa".

"Ayer estaba un poco nerviosa pero hoy ya no. Tenemos un equipo fabuloso y estamos súper tranquilos la verdad" ha revelado. "Mi gordi es lo máximo, se ocupa de todo" ha asegurado, confesando que por el momento no tienen claro a dónde irán de luna de miel.

Pide ayuda

Ángel Cristo Jr ha reaparecido tras un largo periodo de tiempo sin saberse nada de él. El que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, ha utilizado su perfil de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores por un asunto sumamente importante para él. Con el semblante serio, el marido de Ana Herminia ha movilizado Internet para descifrar un mensaje oculto que podría ser de su padre. "Una vez más, necesito vuestra ayuda. Esta foto que veis aquí, de mi padre, cuando trabaja con los leones, estaba en el despacho de mi casa de Bohadilla, donde vivía en los años 90, cuando me mudé de La Moraleja a Bohadilla. Aunque parezca increíble, estaba en la pared del despacho, junto con otras fotos de artistas y del mundo del espectáculo”, relata en este clip el hijo de Ángel Cristo, que ha explicado cuál es el kit de la cuestión y por qué necesita movilización ciudadana.

"Hace un rato, estábamos Ana y yo cambiando los cuadros antiguos de algunas fotografías y me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado detrás de esta foto. He encontrado unas palabras escritas y no consigo entender o descifrar lo que quieren decir. Y aquí es donde os pido ayuda, si alguno de vosotros sabe lo que quiere decir esto o lo que significa, me gustaría, por favor, que os pusiérais en contacto conmigo, ha pedido el exconcursante de 'Supervivientes', que ha grabado un primer plano del mensaje detrás de la fotografía de su padre. Tras este llamamiento, Ángel Cristo ha empezado a encontrar respuestas gracias al aluvión de comentarios de sus seguidores. Muchos de ellos, coinciden en que podría tratarse de las indicaciones del tipo de marco en el que esta fotografía ha estado enmarcada durante tanto tiempo hasta que, ahora, ha ido a parar a manos del exconcursante de 'Supervivientes'.