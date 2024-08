Joost Klein no demandará a la UER tras su expulsión de Eurovisión 2024

Parecen que algunas de las polémicas que se originaron en la última edición del Festival de Eurovisión están llegando a su fin. Después del archivo judicial de la investigación por supuestas "amenazas ilegales" a una integrante de la producción europea, Joost Klein no demandará a la Unión Europea de Radiodifusión tras su expulsión del certamen musical, según informa RTL Boulevard.

"Le envié a Gerard Spong (abogado neerlandés) un breve correo electrónico agradeciéndole su interesante interpretación, pero, para ser honesto, no tenemos el tiempo ni el espacio para trabajar en esto en este momento", dijo el manager del artista, Rick Bakker, en declaraciones para el mencionado medio.

Esta respuesta del equipo del artista llega después de las declaraciones de Sprong, que escribió una carta abierta en el diario Volkskrant en el que afirmó que "continuar manteniendo la opinión públicamente declarada de que Joost Klein cometió un acto digno de descalificación constituye sin duda una acusación difamatoria" tras el comunicado que la UER publicó en relación al archivo de la investigación judicial del incidente que supuso la expulsión de Países Bajos en Eurovisión 2024: "No se indica qué norma podría haberse infringido y que justificaría un castigo tan draconiano como la descalificación".

"Joost es la persona adecuada para denunciarlo. Recibí una llamada del manager de Joost y vamos a pensar en ello", aseguró el letrado neerlandés en declaraciones para el programa Shownieuws de SBS6, discrepando con la decisión de no denunciar de la televisión pública de Países Bajos: "Es posible que también tengan que continuar con la UER el próximo año, así que tal vez piensen: no deberíamos perder el tiempo. Lo encuentro blando".

Cabe recordar que la cadena AVROTROS rechazó la idea de Gerard Sprong de demandar a la UER por la descalificación de Países Bajos en Eurovisión 2024 en un gesto que muchos han interpretado como una rebaja de la tensión existente con el organismo que agrupa a las televisión europeas.

"No podemos deshacer lo que hemos hecho. No pretendemos ser mejores ni más ricos con esto", respondió la emisora pública neerlandesa en declaraciones recogidas por RTL Boulevard, añadiendo que quiere encontrar un arreglo para mejorar el concurso musical: "Queremos que las cosas estén mejor no sólo para los Países Bajos sino también para otros países. Tenemos que encontrar una solución para ello".

"Somos una emisora pública. Estamos en la tierra principalmente para enriquecer a los Países Bajos con el contenido adecuado y vemos el Festival de Eurovisión en particular como algo que une a los Países Bajos. Por eso también lo queremos. Sólo tenemos que hacerlo de manera responsable. Ya no pensamos eso si miras cómo fueron las cosas en la última edición", continuó la respuesta de la AVROTROS neerlandesa.