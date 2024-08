Marta Peñate y su enfermedad tras ganar Supervivientes: 'Se me separaron un poco los dientes'

Marta Peñate se convirtió en la primera ganadora de 'SV All Stars'. La concursante ha sido una de las supervivientes que más tramas ha generado a lo largo del concurso, y su personalidad ha terminado conquistando a la audiencia.

La que fuera segunda clasificada en 'Supervivientes 2022' se quitó la espina de 'segundona' y consiguió consagrarse como la primera ganadora de 'SV All Stars' y llevarse los 50.000 euros. Aunque su paso por el concurso no ha sido de color de rosas, la concursante ahora está satisfecha. Marta ha tenido momentos duros en la isla, y sus discusiones con Sofía han sido algunos de ellos,

"Lo mejor ha sido la gente que me he llevado, y lo peor diría que han sido las lluvias, las peleas y perder a gente por el camino", explicaba la concursante.

Además, cabe recordar que a Marta esta edición le ha costado más adaptarse a la isla y a sus condiciones extremas. "Acepté muy poco antes de ir y me faltó un poco de paz mental", justifica.

El trastrono tras el concurso

Marta Peñate enseña el diastema que le ha salido tras 'Supervivientes All Stars'. La ganadora de la primera edición de leyendas del reality muestra las consecuencias que se han visto reflejadas en su cuerpo tras haber vivido en los Cayos Cochinos durante el concurso.

Heridas, cicatrices, marcas de sol o picaduras de insecto que no se van, el temido efecto rebote... Son muchas y muy diferentes las secuelas que sufren los participantes del reality más extremo de la televisión cuando regresan a España. La novia de Tony Spina podría tener también estos 'recuerdos' de Honduras, sin embargo, la aparición de un diastema es lo que más le preocupa. A través de sus redes sociales, la ganadora del concurso muestra este problema estético, que no es nuevo para ella, pues en su caso podría tratarse de algo genético y hereditario. Hablamos de la separación interdental que tiene entre sus incisivos frontales superiores. Un rasgo que personas como Marta Peñate tratan de corregir, mientras en un mundo marcado por las modas muchos sueñan con tenerlo y lo consiguen a base de separadores.

"En Supervivientes se me separaron un poco los dientes porque no me puse los retenedores", cuenta a sus seguidores mientras muestra su diastema. "Creo que me los voy a volver a arreglar", añade mientras se plantea si debe corregir o no su dentadura.