La nueva ilusión amorosa de Amador Mohedano: acompañado en los toros por una mujer misteriosa.

Hace unos días Amador Mohedano reaparecía ante las cámaras junto a un buen amigo como Kiko Rivera. Lo hacía en su chiringuito de Chiclana y animando a los comensales a agradecer la visita del hijo de Isabel Pantoja. Después de unas semanas desaparecido, Mohedano ha tranquilizado las voces que señalaban un empeoramiento en su salud.

Parece ser que todo lo contrario, ya que después de su aparición junto a Rivera, se le ha vuelto a ver disfrutando de una tarde de toros. Mohedano, que siempre se ha mostrado atento y comprensivo con los reporteros y las cámaras, en esta ocasión ha rechazado hacer declaraciones, además de pedir que no se le grabase. "No, no, a mí no me saquéis, eh", expresaba el hermano de Rocío Jurado.

El motivo de su nerviosísimo se debía a que, a la faena no acudía solo. Junto a él, estaba una misteriosa mujer de la que no se ha revelado su identidad, pero que podría ser el nuevo interés amoroso de Mohedano. Ambos disfrutaron de la corrida, dejando solo unas palabras positivas sobre su estado actual. "Todo muy bien", señalaba, añadiendo "Todos muy bien, gracias".

La visita de Kiko Rivera

Amador Mohedano se ha vuelto a dejar ver y, en esta ocasión, junto a Kiko Rivera. Ambos mantienen una gran relación desde hace años y se han vuelto a juntar en el chiringuito que regenta Mohedano en Chipiona (Cádiz). El hermano de Rocío Jurado sigue al pie del cañón mientras hace frente a su deuda con Hacienda. Es por eso que ha contratado a Kiko Rivera para ser un reclamo más a su establecimiento.

"El primer año dije que cuando Kiko viniera aquí, tenía que volver muchas más veces", detalló Mohedano, agradeciendo la presencia de Kiko Rivera durante esa jornada. Además, pidió una calurosa bienvenida para el hijo de Isabel Pantoja, que está teniendo un verano ajetreado con los compromisos musicales. "Es lo que yo quiero, que Chipiona le de muchos besos y mucho cariño".

Además, Mohedano confesó más tarde al diario 20 Minutos, que mantiene una estrecha relación con el músico, que siempre tendrá las puertas de su casa abiertas para él. "Siempre que ha venido a trabajar a esta parte de Cádiz, viene a casa a comer y está con la familia".