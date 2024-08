Pedro Ruíz sentencia a Rocío Carrasco con estas palabras: 'Falta de modestia'

Rocío Carrasco concedió una entrevista a 'El Mundo' en la que habla de su madre, difunta hace ya 18 años. Carrasco no duda en recordar la humildad de sus padres, que acabaron siendo estrellas de la música y del boxeo.

"No podía con ese título, no lo soportaba, y le costó un disgusto con la casa de discos. Cuando empezaba a despuntar y la gente flipaba con ella y todo eran halagos y ponerla por las nubes, mi abuela le decía: ‘Rocío, hija, no te lo creas, que las madres siguen pariendo fenómenos al mundo todos los días'", comentaba Carrasco.

Pedro Ruiz, presentador y escritor, en su cuenta personal de 'X', ha criticado duramente las palabras de Carrasco: "Dice hoy Rocío Carrasco algo que alguna vez he comentado también. A su madre no le gustaba nada que la llamaran ‘la más grande’, al contrario. Le molestaba mucho. Es un exceso y una falta de modestia".

"Me mandaba a comprar una bolsa de pipas de cinco duros. Y allí nos sentábamos las dos, en unos sofás blancos que había en el porche, a comer del paquete de 25 pesetas. Eso es lo que más feliz la hacía del mundo", añadía 'La Más Grande'.

En un giro que ha captado la atención de la crónica social, Rocío Carrasco ha vuelto a la palestra con revelaciones personales en el último episodio del pódcast La casa de la vecina, presentado por Nagore Robles en Podimo. La conversación se centra en la experiencia de Carrasco tras el lanzamiento de su polémico documental en 2021, Rocío, contar la verdad para seguir viva, un trabajo que marcó su retorno al ojo público y provocó un cambio significativo en su vida.

Durante la entrevista, Carrasco comentó sobre la necesidad de los "renacimientos" en la vida. "Cuando una vida es intensa y larga, de una manera o de otra creo que siempre nos va a tocar renacer varias veces. A lo mejor no con tanta intensidad ni por unos motivos tan... pero siempre tenemos que ir haciéndolo", reflexionó, subrayando cómo la docuserie le permitió confrontar y superar su dolor.