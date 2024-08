Rosa Benito sorprende a sus seguidores con una de sus últimas publicaciones: 'Te fuiste muy prontol'

Tras llevar un tiempo alejada de las cámaras, Rosa Benito ha vuelto a la primera línea de la televisión estrenándose como colaboradora en De Viernes, además de estar preparando una obra de teatro. Pero también es muy activa en sus redes sociales, donde ha dejado una última publicación que ha sorprendido a sus seguidores: "Te fuiste muy pronto".

Y es que, aunque no es la primera vez que se refiere a su cuñada, la fallecida Rocío Jurado, es la primera vez que habla sobre la finca de la más grande, Yerbabuena. Y así, con una fotografía de la cantante junto a José Ortega Cano en la finca, Rosario Benito escribe: "Ella decía, cuando deje de cantar me iré a vivir a Yerbabuena, mi hogar será Yerbabuena para estar más cerca de Chipiona y de mi Virgen de Regla. Qué pena que no pudiste cumplir tu sueño. Te fuiste muy pronto Rocío".

Publicación de Rosa Benito. / Instagram de Rosa Benito @rosapepioficial

Rocío Jurado fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, conocida artísticamente como Rocío Jurado, comenzó su carrera musical a mediados de los años sesenta.

Desde temprana edad, Rocío Jurado mostró un talento innato para el canto. A los 16 años, ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal, lo que la llevó a presentarse en diversos festivales y espectáculos por toda Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado lanzó su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", una colección de canciones populares de distintas regiones del país. El éxito de este disco la lanzó a la fama, consolidándola como una de las artistas más queridas de España.

A lo largo de su trayectoria, Rocío Jurado publicó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo. Su talento no solo se limitó a la música, sino que también fue una actriz muy apreciada, participando en varias películas y series de televisión.

Rocío Jurado también destacó como defensora de los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un ícono para este colectivo. En una época en la que ser gay o lesbiana era un tema tabú en España, Rocío Jurado abogaba abiertamente por el respeto y la aceptación de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

Momentos difíciles

Su vida personal estuvo marcada por momentos difíciles. En 1984, perdió a su hermano en un accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma durante varios días. Rocío Jurado también libró una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que finalmente le arrebató la vida en 2006, a los 61 años.

La muerte de Rocío Jurado conmocionó a toda España y a sus seguidores en todo el mundo. No obstante, su legado sigue vivo a través de su música, que continúa siendo una fuente de inspiración para numerosos artistas y admiradores.