Salen a la luz las fotos que revelan la situación actual de Marta López Álamo y Kiko Matamoros

Kiko Matamoros y Marta López Álamo viven una segunda luna de miel ideal. La pareja disfruta de unas vacaciones idílicas en Zimbaue tal y como ha n compartido con sus seguidores a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

Matamoros ha vuelto a la prkmera línea de la mano de Ni que fuéramos shhh, donde cada tarde airea los problemas de "la cadena de enfrente". Marta, por su parte, tiene la agenda repleta de proyectos. "Estoy sin parar, entre exámenes y eventos. No sé qué pasa, parece que se han puesto de acuerdo y estas dos semanas estoy a full", comenta la andaluza, que después se ha abierto en canal con sus seguidores. "Sabéis que cuando estoy bien, empiezo a hablar por aquí para que me conozcáis más y para que me veáis 'más yo misma', quitándose esa timidez, que a veces es excesiva... o excesiva prudencia", ha reflexionado Marta López Álamo, que ahora mismo no se encuentra en ese punto. Es una etapa complicada para ella. "Han sido meses difíciles en meses en muchos aspectos porque se me han juntado muchas cosas; algunas que he contado por aquí, y otras, que no he contado, me han dolido mucho... Pero bueno", ha señalado la modelo y creadora de contenido, que ha querido dejar claro que nada de esto tiene que ver con su relación, "para evitar especulaciones".

Pese a todo, Marta López Álamo confíe en que todo vuelva a ponerse en su lugar. "Lo bueno es que la tormenta pasa. Al final hay que quererse a uno mismo, priorizarse y focalizar tu energía en crecer tú. A los que no quieren estar en tu vida, chao... Pero a veces cuesta. Yo soy de las que piensan que si algo no pasa es porque no es para ti y si algo pasa negativo en tu trabajo o en tu círculo no tienes que echarte la culpa y no dejar que nadie te culpe a ti", ha zanjado la de Granada, que intenta focalizarse en las cosas buenas.

Marta López Álamo tuvo una conversación que podría cambiarle la vida. "Ayer tuve una reunión muy importante de cara a mi futuro y la verdad es que estoy superfeliz de ir dando etapa hacia la etapa que quiero iniciar. Tengo casi al 90% el visado, estoy esperando la cita en la embajada", ha explicado la personalidad de Internet, que tiene previsto marcharse a vivir a Estados Unidos para seguir proyectando su carrera como modelo.

Vuelve el 'nuevo Sálvame'

El éxito del programa 'Ni que fuéramos Shhh' es toda una reivindicación de la televisión independiente y de la capacidad de reinventarse que han tenido grandes personajes televisivos. Después de la cancelación de Sálvame y su posterior veto a la gran parte de colaboradores, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban o María Patiño se encontraron, después de muchos años, sin un trabajo fijo.

La mala noticia inicial se fue convirtiendo, poco a poco, en un motivo para ir contra lo establecido. A los pocos meses, junto a Quickie y después de hacer un documental de Netflix, los famosos colaboradores regresaron de nuevo con su conocido formato. Bajo el nombre de 'Ni que fuéramos Shhh' la acogida por parte de los seguidores fue inmejorable y, en pocas semanas, ya contaban con una oferta para regresar a la televisión. La cadena TEN apostó por el formato y los números de espectadores ha acabado por confirmar lo que todo el mundo ya sabía. Igualando las cifras de otras cadenas mucho más grandes, 'Ni que fuéramos Shhh' ha conseguido ganarse al público con nuevas ideas y ajustándose a las nuevas tecnologías. Sin embargo, todo tiene un final. El programa anunció que se despiden con un evento por todo lo alto. La segunda temporada comenzará el 2 de septiembre.