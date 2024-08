Sorpresa por la ruptura de una de las principales parejas de famosos (y Telecinco): 'Liberarme y a avanzar'

Sofía Suescun ha vuelto a dar otra respuesta a la tensa situación familiar que vive. Su última publicación de Instagram es un claro mensaje para Maite Galdeano y una declaración de intenciones tras los durísimos vídeos que su progenitora vertió contra ella y su novio Kiko Jiménez. Ahora, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha revelado el nuevo paso que ha dado al frente tras echar a su madre de su casa. Parece que ya no hay marcha atrás...

La que fuera también ganadora de 'Supervivientes' ha hecho suya la máxima de 'borrón y cuenta nueva' y, para ello como si fuera una ruptura con un ex en toda regla, se ha desprendido de muchos objetos de su pasado. En su caso, la ruptura es con su madre Maite Galdeano y el dar este paso le está ayudando a recolocarse en su nueva situación. "Desprenderme de los objetos que no utilizo me ayuda a liberarme y a avanzar", ha dicho Sofía mostrando el interior del vestidor de su casa y del cambio por dentro que le está realizando. La novia de Kiko Jiménez tiene claro que esta acción es liberadora y una nueva confirmación de que Sofía Suescun no quiere volver a lo de antes. "Orden espacial, igual a orden mental. Liberación", ha repetido por escrito en esta publicación que ha sido muy aplaudida entre sus seguidores.

Habla el hermano de Sofía

Tras el revuelo mediático que se ha creado alrededor de la familia Suescun-Galdeano con el conflicto de Maite con Kiko Jiménez y su hija Sofía, el hermano de esta parece haberse posicionado... y es que sigue en la casa de la influencer apoyándola en este delicado momento.

Esta misma mañana, Cristian Suescun ha acudido al domicilio de Sofía cargado con un ventilador y nos ha dejado claro que "no voy a hablar nada, de verdad" sobre el conflicto que hay abierto en su familia.

Eso sí, ha querido aclarar que el hombre con el que se ha visto recientemente a su madre en Murcia es un amigo: "Será algún amiguete", pero al preguntarle si él le conoce nos ha confesado que "no, de momento no".

Además, tras dejar ese ventilador en la casa de su hermana, salía y nos confesaba que tiene pensado viajar hasta Murcia para estar con su madre: "Sí, igual sí", desvelando que le echa de menos: "Bueno, un poquito sí, claro".

Por último, le hemos preguntado al joven si ve posible una reconciliación entre su madre y su hermana y parece que tiene claro que este conflicto se solucionará: "La veo, la vida es muy larga".