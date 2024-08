Suso Álvarez se declara y habla de su boda con Marieta: 'La admiro muchísimo'

Hace solo unas semanas Suso Álvarez y Marieta anunciaban que, para sorpresa de todos, habían empezado una relación que, al parecer, se había fraguado en los platós de televisión en los que coincidieron.

Desde que su noviazgo salió a la luz, la pareja no ha dejado de dedicarse emotivas palabras en redes sociales. Lo que nadie esperaba es que ambos fuesen a dar un paso más e incluso se lenzasen a hablar de boda por el poco tiempo que llevan juntos.

Sin embargo, ha sido el propio ex de Sofía Suescun el que ha confesado lo que siente por su novia y lo cerca que está de pedirle matrimonio.

Campanas de boda

No hace ni un mes que Suso y Marieta confirmaban su relación sentimental y el colaborador de 'Vamos a ver' ya está hablando de boda. Aprovechando una pieza del programa en la que se hablaba de la relación de Alejandra y Carlo, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha tenido unas románticas palabras para su chica.

"Yo veo a mi pareja Marieta que trabaja desde que se levanta. Bueno, mi gran novia Marieta", comenzaba el Suso. Cuando le han preguntado bromeando si era su prometida, su respuesta ha sorprendido a todos: "De momento no es mi prometida, pero no voy a tardar mucho porque es la única que me aguanta".

Para terminar esta declaración de amor, Suso ha querido subrayar la admiración que siente por Marieta y por el trabajo diario que hace en redes sociales: "Me encantaría ser como ella. La admiro muchísimo", ha sentenciado.

Pareja sorpresa

Aunque la relación de Suso y Marieta era un secreto a voces, no fue hasta finales del mes de julio cuando ambos decidieron hacer público su noviazgo a través de sus redes sociales.

Con una fotografía en la que ambos aparecían conjuntados, en un jardín y con su nueva mascota como testigo, los dos colaboradores de televisión se han fotografiado mientras se daban un beso de película y hacían así pública su relación sentimental.

"Al final mi pico y pala funcionó", escribe la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' junto a la fotografía. Suso no tardaba en reaccionar y respondía con un bonito mensaje a su chica: "Te admiro".