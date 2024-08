Adiós a cambiar la bolsa de basura: el sencillo gesto para colocarla y ahorrarte manchas o roturas

No siempre es fácil mantener las bolsas de basura en su sitio. En la red social TikTok, un usuario ha ideado un truco para que no se muevan. Cómo hacer encajar una bolsa de basura Es una pregunta que no suele faltar en los hogares. ¿Cómo conseguir que una bolsa de basura quepa bien en un cubo grande o pequeño? Hay algunos trucos sencillos que te ayudarán a resolver este problema de una vez por todas. En primer lugar, es importante elegir la bolsa de basura del tamaño adecuado. Éstas varían en función de su contenedor. No dudes en preguntar por los litros de tu modelo antes de ir a la tienda. Si te pones una bolsa demasiado pequeña, podría deslizarse hacia abajo. Por otro lado, una bolsa demasiado grande será difícil de sacar si está demasiado llena. La otra forma de hacer que quepa en un cubo grande es utilizar un soporte: ¡los encontrarás en todas partes! Se trata de ganchos o bordes que se enganchan a los bordes de la papelera, para que puedas estar seguro de que se sujetan con firmeza. Los profesionales los utilizan para evitar que se deslicen hacia abajo. Además, así se evita que se rompan. El siguiente método eficaz es sujetar la bolsa de basura a los bordes del contenedor con pinzas o clips. Este truco mantendrá el plástico en su sitio. Pero asegúrate de utilizar pinzas fuertes y resistentes. Así evitarás cualquier riesgo de desgarro.

Un truco que no se cae

No hay nada más molesto que tener una bolsa de basura que no para de deslizarse. En TikTok, un usuario ha ideado un truco genial para acabar con esta plaga. ¡Así es! TikTokeuse @nourhan_sherif ha ideado un sencillo truco para ayudarte con tus tareas domésticas. Lo único que tienes que hacer es introducir todo el rollo de bolsas de basura en la papelera y, a continuación, desenrollar poco a poco sólo una para utilizarla. Y eso es lo que te hará la vida mucho más fácil. Este truco te permitirá cambiar de bolso en un tiempo récord, haciendo que la tarea parezca menos tediosa.Pero hay un problema. En las redes sociales, este truco está lejos de ser aprobado unánimemente. No está exento de riesgos. En TikTok, muchos usuarios han señalado que una bolsa rota podría estropear todas las demás, y lo mismo ocurre si la bolsa de basura empieza a gotear. Como dijo un usuario: "Es divertido hasta que una bolsa se abre paso y arruina a las demás". A pesar de las críticas, esta usuaria puede contar con el apoyo de sus fervientes seguidores.

Algunas personas defienden este truco en TikTok. "Quizá no deberías poner líquidos en las papeleras". Según ellos, se trata de un consejo que funciona bien en determinados entornos, así que no dudes en probarlo y comprobarlo por ti mismo. De ti depende adoptar este método o elegir otro que se adapte mucho mejor a tus hábitos.