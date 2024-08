Alba Carrillo anuncia su fichaje por un conocido programa: el nuevo proyecto de éxito de la colaboradora.

Alba Carrillo es una de las colaboradoras del momento. Después de su salida de Telecinco, TVE se movió rápido para hacerse con una de las figuras más cotizadas de la televisión. Carrillo es colaboradora habitual de 'D Corazón', además que también paso por Mañaneros, y suele ser una habitual en programas de entrevistas y podcast, en donde sus declaraciones nunca suelen dejar indiferente a nadie.

Hace unos meses se anunció que fichaba por la plataforma de películas y series Netflix para presentar un nuevo concurso. Jugando con fuego es el nombre de este programa que ya ha triunfado en otros países y que sigue un poco la dinámica de 'La isla de las tentanciones' en el que una serie de solteros tendrán que evitar caer en la tentación para acercarse al premio.

Ahora, Carrillo se ha confirmado para una nueva aventura televisiva. En esta ocasión será una de las madrinas de El Grand Prix, acompañando a Julio Iglesias Jr. en una de las semifinales en las que se enfrentan los pueblos de Llerena (Badajoz) y San Adrián (Navarra). De esta form, Carrillo mantiene su visibilidad en una cadena que le acogió después del despido de Telecinco.

Sus palabras sobre Sofía Suescun y Jorge Pérez

Sofía Suescun ha entrado en una nueva guerra en Supervivientes al tener un fuerte encontronazo con Jorge Pérez. El motivo salió a la luz por una recompensa que escogió Sofía. En vez de compartir la comida entre todos, decidió quedarse una tarta para ella y Abraham. Ante este gesto, Jorge Pérez no dudó en reprocharselo y decirle a la cara que no era una actitud muy de compañerismo.

Suescun, lejos de recular, atacó al guardia civil, acusándolo de utlizar argumentos fáciles para ganarse al público. "Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien", señaló la navarra. "No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo".

Después de un corto intercambio de declaraciones, fue Suescun la que atacó con todo. "Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", afirmó en referencia a los supuestos cuernos que el guardia civil puso con Alba Carrillo.

"Jorge se ha marcado un discurso populista porque le interesaba quedar bien, así que donde las dan las toman, es lo que hay", señalaba Kiko Jiménez, defendiendo a su pareja, mientras que Alicia, novia de Jorge, sentenciaba a Suescun. "Esta señorita es un demonio, lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace".

En todo este intercambio de pullas, faltaba una persona y esa es Alba Carrillo. Con su humor e ironía habitual, la colaboradora de TVE sentenció el tema con una frase del Padre Nuestro. "No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal…", y otra muy famosa de Groucho Marx. "Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros".