Alba Carrillo desvela sus problemas para encontrar pareja: "Nunca confié".

Alba Carrillo ha vuelto a dar una entrevista de las que no deja indiferente a nadie. La colaboradora de TVE siempre es rotunda en sus declaraciones y, en esta ocasión, como se ha visto con anterioridad, ha vuelto a hablar alto y claro. Sus palabras se han dirigido contra Ana Rosa Quintana, exjefa de Carrillo y una de las principales razones por la que la colaboradora abandonó Mediaset.

"Ana Rosa no ha sido ninguna decepción porque nunca confié en ella, más allá de que era mi jefa y me pagaba", empezó diciendo Carrillo, que no guarda muy buen recuerdo de su época en Telecinco. Hubo un hecho que marcó un antes y un después en la cadena y fue su sonado beso con Jorge Pérez en una de las fiestas de la cadena.

"Le tenía respeto porque no conocía lo que era capaz de hacer. No hablo de que fuera una secuaz de Mediaset para despedirme, sino de que nos hizo pasar a mí y a mi familia unas Navidades infernales con el tema Jorge Pérez, haciendo alarde de un machismo encarnizado y un cinismo editorial fuera de todo control, porque tú no puedes ser la productora, el brazo ejecutor y la que explota el tema, pero luego querer quedar bien ante los telespectadores, decir que esto no tendría que haber salido nunca y que en la próxima cena vas a vetar los móviles".

Pese a que el tema de Jorge Pérez llenaba horas y horas de programas, acabó repercutiendo de forma negativa a Alba Carrillo que vio como su futuro en Mediaset se truncaba de la noche a la mañana.

"Yo lo que quiero es igualdad. Pero, nada, me lie con un casado, a mí me despidieron y el infiel ahí sigue colaborando y cobrando. El problema no era yo, pero seguimos con el machismo de la ‘robamaridos’ y la golfa [...] Ahí está Jorge Pérez en la isla con Mediaset y yo, como fui la manzana de la tentación, a la calle. Esa etiqueta de puta ya va a ser muy difícil de quitármela, pero hay que seguir. Sé que no lo soy y, a estas alturas de la vida, ya me da un poco igual".

Zanjando el tema de su despido en Mediaset, otro de los comentarios que hizo la colaboradora de TVE fue sobre los problemas que se ha encontrado para conseguir pareja o que le vean como algo más que un cuerpo bonito. "Eres guapa, alta, rubia... pues no serás muy lista. Eso siempre ha pasado y a día de hoy sigue siendo el caballo de batalla de muchas personas", expresaba con cierto resquemor.

No soy tonta, lo sé y me doy cuenta. Tengo cosas mucho más reseñables que mi apariencia, lo que pasa es que hay un porcentaje elevado de tíos que no ven más allá, solo me quieren por mi cuerpo y esos son con los que he acabado casi toda mi vida. Disney me hizo mucho daño. Tengo una necesidad grande de enamorarme, de sentirme querida y de que llegue un príncipe muy guapo que luego es gilipollas