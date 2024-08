Kira Miró confiesa que sufrió bullying en su niñez: 'Mucha soledad'

Kira Miró estrena película después de unas vacaciones merecidas en las Islas Seychelles, Tarifa y Formentera. La comedia 'Odio el verano', producida por Telecinco, llega a los cines y lo hace con grandes nombres de la interpretación como la propia Kira Miró, Jordi Sánchez, Julián López, Malena Alterio o Roberto Álamo, entre otros.

La protagonista en la afamada serie 'Machos Alfa' ha confesado que, en su infancia, sufrió malos tratos y 'bullying' en el colegio. Primero fue su compañero Julián López quien se abalanzó a confesar los maltratos: "Yo lo viví, como gente, en mis carnes. Por suerte para mí, no me ha hecho... me ha hecho ser más poderoso, creo, más fuerte. Hice amistades muy bonitas, tengo una profesión muy bonita y creo que si a alguien le hizo mal serían los que lo hacían. Entonces, si puedo lanzar otro mensaje es que a los que lo padezcan, que le den la vuelta, que el humor es muy poderoso para eso, es una herramienta muy poderosa y que los que van a perder son los que lo hacen".

Fue entonces cuando la actriz quiso revelar que sufrió algo parecido: "Hay mucha gente que ya lo hemos pasado también. Yo sí, vamos, yo mucho, muchísimo. No lo he contado de momento, pero ya lo contaré. Mucha soledad, de pequeña, y no entiendes por qué, porque tú no haces nada para sentir esa soledad".

Ahora, habiendo pasado página, dice sentirse "muy afortunada" y apuesta por el perdón, porque "el rencor te lleva a sitios muy oscuros". "Perdonar no hace falta tampoco, sí pasar página y tirar para adelante", añade.

Kira Miró y su vida privada

La actriz Kira Miró cumple este miércoles 13 de marzo 39 años. Para celebrar su cumpleaños vamos a repasar algunas de las confesiones más sorprendentes de la canaria. Kira Miró (Gran Canaria, 1980) es polifacética y sorprende con cada declaración. ¿Sabes qué piensa del matrimonio? ¿A qué otra actriz española se parece como si fueran dos gotas de agua? ¿Cuál es la película que ha visto, según ella, más de cien veces?

"Se suele hablar más del maltrato físico, pero hay otras heridas, las psicológicas, que son más difíciles de identificar y más largas en el tiempo a la hora de cicatrizar", asegura la actriz Kira Miró, protagonista del corto junto a Víctor Clavijo.