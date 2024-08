María José Suárez vuelve al ataque con unas acusaciones contra Escassi: "Todo lo malo en la papelera".

María José Suárez está consiguiendo, poco a poco, superar el culebrón del verano en el que Álvaro Muñoz Escassi le fue infiel durante el noviazgo que mantuvieron durante varios meses. El jinete fue acusado de no solo verse con una mujer, sino de tener encuentros con varias personas a espaldas de María José Suárez. La modelo, por su parte, descubrió estos emgaños gracias a un correo anónimo que le llegó antes del verano.

Después de descubrir las infidelidades de Escassi, la modelo se quiso apartar de toda exposición social durante los primeros días. Por el contrario, Escassi salió al momento a desmentir los rumores mientras las imágenes de sus vacaciones le relacionaban con otras mujeres como la actriz Hiba Abouk. Pasado un par de semanas, Suárez dio unas declaraciones en las que confesó haberlo pasado mal, pero que estaba superado.

Pasados los meses después del culebrón, Suárez se ha recuperado completamente y ha querido mandar un mensaje a Escassi desde sus redes sociales. "Y todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera. Me quedo con lo bueno que ha sido mucho y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas. La vida a veces duele, pero el resto del tiempo es maravillosa".

Hiba se confiesa

Convertida en uno de los grandes propios de este verano por la incipiente relación que habría comenzado con Álvaro Muñoz Escassi tras la polémica ruptura del jinete y María José Suárez, Hiba Abouk da un paso al frente y se sincera como nunca en exclusiva para la revista Elle.

Una entrevista en la que la actriz reflexiona sobre la importancia de cuidarse y quererse a una misma y confiesa que a pesar de lo durísima que fue su separación del futbolista Achraf Hakimi en marzo de 2023 -tras salir a la luz que el jugador del Paris Saint-Germain estaba siendo investigado por presunta violación a una joven en su domicilio- sigue creyendo en el amor sobre todas las cosas.

"Llámame ingenua o romántica empedernida, pero pese a todo, y he sufrido, no lo voy a ocultar, creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré, aunque no pienso dejar de tener fé en él" asegura, revelando que para ella lo más importante en el amor es la "honestidad" y dejando la puerta abierta a volver a enamorarse.

Y aunque no habla directamente sobre Escassi, sí reconoce que después de que su vida privada fuese tan expuesta tras su complicada ruptura con el padre de sus dos hijos, ahora "gestiono la fama mucho mejor que antes" e intenta "reírse de los rumores que surgen". "Son algo pasajero y si no lo hago, no vivo" expresa, admitiendo que lo que ha vivido le ha hecho "protegerse" y relacionarse de otra manera. "Me tomo bastante tiempo para abrirme" desvela.

Hiba también habla de lo "feliz" que está tras haber regresado a Madrid con sus pequeños Amín y Naím -su máxima prioridad- y haber retomado su profesión de actriz después de varios años volcada en su faceta de madre. "Mis hijos son las dos joyas que tengo, ser madre es el amor más grande, incondicional y puro que he conocido" confiesa, dejando claro que "nadie" -en clara referencia a su exmarido- va a alejarla de la capital española de nuevo: "No me di cuenta de cuánto había echado de menos la ciudad hasta que volví. Pasear por sus calles, parar para tomar algo, hacer un plan improvisado con amigos... Es definitivo, tengo clarísimo que no me pienso mover de aquí por nada ni por nadie".