María Patiño responde a los ataques y avisa para la nueva temporada de 'Ni que fuéramos Shhh': "Voy a por todas".

María Patiño ya ha calentado el regreso de la segunda temporada de 'Ni que fuéramos Shhh' con un contundente mensaje. La presentadora cuenta los días para volver a ponerse delante de las cámaras en un proyecto en el que se han ido involucrando cada vez más. Como confiesa Patiño, tiene muchas ganas de regresar y llega con el máximo de ganas. "Hacía tiempo que no tenía tanta ilusión de cara a una nueva temporada. Voy a por todas, aviso".

La presentadora, pese a estar de vacaciones, se ha mostrado muy activa en redes sociales, dejando varios mensajes y avisos a diferentes personas. Uno de los que más ha llamado la atención es en el que se dirige a una compañera en concreto, aunque no desvela su nombre.

"Es que me muerdo la lengua pensando en aquella compañera que me dijo 'María, ahorra que estarás un tiempo en el destierro'. No tuve ni tiempo para llegar... Gracias al público. Nos veremos en TEN, y en algún lugar más", cerró Patiño que está deseando de entrar en septiembre para volver a ponerse a los mandos de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Las otras quejas de Patiño

María Patiño ha expresado su indignación en las redes, encontrando el apoyo de muchos de sus seguidores e intentando ejercer de altavoz con sus cuentas para lanzar una reivindicación que no pocos comparten. La presentadora de Ni que fuéramos Shh pretende así que el mensaje de enfado llegue a las autoridades.

De hecho, en uno de los mensajes que la propia famosa presentadora ha republicado se cita a Óscar Puente, Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Y es que la presentadora que fuera gran rostro visible de Sálvame en su exitosa etapa en Telecinco, además de otros programas como Socialité, ha estallado contra el servicio de Renfe a raíz de unas incidencias en la estación de Chamartín.

Su indignación es tal que ha repetido varias veces la palabra "vergüenza". "Es una vergüenza cómo lo tienen organizado en la estación de Chamartín", ha afirmado María Patiño en respuesta a un comentario de un usuario que le preguntaba a la presentadora qué le había pasado y que conminaba al ministro Puente a tomar nota de las quejas del rostro televisivo.

Y es que previamente María Patiño había lanzado un corto pero duro mensaje. "Es una vergüenza viajar con Renfe", publicó en sus redes. A partir de ahí, inició una cruzada contra el servicio ferroviario dependiente del ministerio de Óscar Puente. E incluso republicó un post de un vídeo que denunció que unos pasajeros se quedaron atrapados en un túnel entre Atocha y Chamartín dentro de un tren durante dos horas y acabaron rompiendo las lunas ante el agobio sufrido.