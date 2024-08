Raúl de los Mozos de Arousa desvela uno de los secretos mejor guardados de 'Reacción en Cadena': "La gente cruza límites".

Los Mozos de Arousa son ya unos referentes televisivos después de llevar más de un año arrasando en 'Reacción en cadena'. Raúl, Bruno y Borjamina han pasado de ser tres jóvenes gallegos, cada uno con su trabajo y proyectos a famosos y reconocidos por la calle. Un cambio brusco al que todavía no se han acostumbrado. Raúl ha explicado lo que supone esta nueva vida y que tiene de especial.

"La verdad es que muy complicado tener planes o poder organizar algo con tiempo. Los planes que tengo son los mismos que los del verano pasado, aprovechar cualquier hueco para descansar, desconectar y poder ir un rato a la playa. También buscaremos un hueco para ir a algún parque de atracciones, ya que lo tenemos como tradición cada verano", expresó el gallego y diputado del PP en Galicia, sobre lo que es su nueva vida.

"También me gusta conocer y explorar rutas por la montaña", afirma sobre sus planes preferidos, detallando que, como ahora tiene un perro que adoptó "necesita pasear y correr mucho. "Con el dinero que llevamos acumulado, quizá después de París tocaría Orlando para valorar qué parque es mejor. Otro de los destinos que tienen pensado es Tailandia, pero lejos de las comodidades de hoteles de lujo y demás, algo más "mochilero".

Pero estos nuevos planes que les ofrece el bote millonario que llevan acumulado en 'Reacción en Cadena' (2.277.433 euros) también vienen de la mano con los problemas de la fama en el que la gente no sabe medir. "Siempre tienes que poner una sonrisa en esas situaciones. La gente cruza límites sin darse cuenta. Yo antes si veía a un famoso que me gustaba le pedía una foto, ahora ya no lo hago por no molestarlos"

"Intento no hacer caso ni a lo positivo ni a lo negativo de la fama. Al final, una vez que eres mediático y sales en la tele, sabes que va a haber gente que te critique o que te diga cosas buenas. Yo creo que lo importante es no hacer mucho caso ni a unas ni a otras, ser como eres, actuar como crees que debes actuar tú y como te dicen que tienes que hacerlo. Seguir siendo como eres y que nadie te cambie. Esa es la clave".

"La fama te quita intimidad. Estás mucho más expuesto y te obliga a estar más pendiente de todo lo que haces o todo lo que dices. Viajar por España es un poco más complicado, porque la gente ya nos conoce y nos para, nos piden fotos y eso hace que la intimidad o la desconexión cueste conseguirla. Por eso si podemos nos gusta visitar otros países. Aunque también da mucha satisfacción ver el cariño que nos tiene la gente dentro y fuera de Galicia", sentencia Raúl.