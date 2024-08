Tijeretazo en la esponja: la solución que más se copia

Cambiar de esponja cada semana no siempre es fácil. Aquí tienes un truco que te ayudará a conservar tu esponja durante más tiempo, preservando su eficacia. Para mantener la vajilla limpia, es importante utilizar los productos de limpieza adecuados. Pero eso no siempre es suficiente. También es vital que la esponja esté en buenas condiciones.

Por eso es importante cambiarla con frecuencia. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos utilizando nuestras esponjas de fregar durante mucho más tiempo del necesario, y los microbiólogos recomiendan cambiarlas cada semana. Cada vez que lavas los platos, la esponja acumula suciedad y restos de comida, que pueden convertirse en un auténtico caldo de cultivo para bacterias y microbios. Que luego se convierten en un auténtico nido de gérmenes. Que pueden contaminar la encimera y la vajilla.

Existen algunos trucos para evitar tener que cambiar la esponja cada semana. Algunas personas piensan que hirviéndola o metiéndola en el microondas la limpiarás, pero no es tan eficaz. El 60% de las bacterias se eliminan igualmente. Pero eso no significa que la esponja esté estéril. Según un estudio reciente, las esponjas limpiadas de este modo siguen llenas de bacterias, por lo que es aconsejable cambiar la esponja al menos una vez al mes. Aquí tienes un truco para reutilizar tus esponjas sucias.

Una nueva vida para tu esponja

Si tu esponja está demasiado sucia para limpiar los platos, ¡eso no significa que haya que tirarla! Cuando tu esponja llegue al punto en que ya no puedas utilizarla, acuérdate de cortarle una esquina. Así podrás identificarla y dejar de utilizarla para fregar. Pero también puedes utilizarla para limpiar otras cosas. Gracias a este consejo, podrás identificar fácilmente la esponja que ya no debes utilizar en la cocina. Recuerde que las esponjas lavavajillas suelen estar fabricadas con materiales sintéticos. En concreto, poliuretano, un derivado del petróleo. También pueden contener agentes antimicrobianos para limitar el crecimiento de bacterias. Pero estas esponjas no son biodegradables y, por tanto, pueden liberar microplásticos cuando se descomponen. Por otra parte, su producción también tiene un impacto de carbono. Razón de más para encontrar formas de utilizarlas durante más tiempo, en lugar de tirarlas cada semana. Hoy en día hay muchas marcas en el mercado que prometen cientos de usos para su esponja. ¿Es sólo un truco de marketing o es realmente eficaz? Siempre hay que tener cuidado con lo que se utiliza, sobre todo cuando se trata de la vajilla. La higiene debe ser siempre una prioridad en la cocina. Los nidos de bacterias que se forman pueden ser peligrosos para la salud. Por ejemplo, pueden contaminar los alimentos que comes. O los tenedores, cuchillos y cucharas que usas para comer.