Adiós a la presentadora de Y ahora Sonsoles: 'El equipo de este programa me ha pedido que te dé las gracias'

¡Y ahora Sonsoles vuelve! El programa presentado por Sonsoles Ónega arranca su tercera temporada el lunes 26 de agosto con toda la información de la actualidad y la prensa del corazón. El programa presentado por Sonsoles Ónega amplía su horario desde las 17:00 horas tras Sueños de libertad.

"Un nuevo comienzo al que damos la bienvenida por todo lo alto y bailando al ritmo de Mamma Mia con parte de los colaboradores del programa, que cada día se mojan en directo y, en esta ocasión... ¡Literalmente!!. Entre bailes y mucho sol, los miembros del programa han disfrutado de las risas y la compañía para presentar la que será otra gran temporada de Y ahora Sonsoles. Una jornada que culminó con un salto inolvidable de Sonsoles Ónega al agua.

Adiós a la presentadora

Por su parte, Pepa Romero acabó ayer su sustitución a Sonsoles Ónega por vacaciones. La nueva temporada arrancará el lunes con nuevo horario, a las 17:00 así que este viernes ha habido unos minutos finales para despedir a la presentadora que ha tomado las riendas durante más de un mes.

Pilar Vidal sorprendía a Romero cuando esta creía que terminaba el programa: "Espera un momento. Tú te vas. Las despedidas son muy tristes. El equipo de este programa me ha pedido que te dé las gracias por tu buen hacer, por tu cariño y porque se lo has puesto muy fácil a todos. Y ellos quieren hacerte un regalo muy especial, que es este vídeo de todo lo que has hecho este mes y esperamos que te guste", decía con la presentadora visiblemente emocionada al lado.

A continuación, en pantalla se pudo ver a Pepa Romero cantando distintas canciones, muy animada en el plató de 'YAS Verano', justo antes de comenzar el programa para animar al público, tal y como ha explicado tras la emisión del vídeo.

"Yo había pedido que te regalaran un novio o un viaje, pero tengo un mensaje muy especial para ti", comentaba Vidal antes de dar paso a un vídeo en el que aparecía Josep Pedrerol, que compartió programa con Romero en 'Punto Pelota'.

"Hola Pepa, ¿qué tal? Estoy en Barcelona y no puedo estar ahí contigo, pero era para despedir esta temporada que has hecho, este fantástico verano que has hecho presentado el programa. Y como nos conocemos bien y formaste parte del antiguo 'Chiringuito', yo sé algo que hacías muy bien y quiero que la gente conozca. Quiero que cojas la guitarra que está preparada ahí y cantes una canción. ¡Pepa un beso!". Por último, y haciendo caso a su excompañero, la presentadora se animó a coger la guitarra y cantar para despedir el programa.