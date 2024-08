Aitana se olvida de Sebastián Yatra entre lágrimas: la cantante desconecta disfrutando de un concierto de Adele

Aitana Ocaña parece estar pasando página tras su ruptura con Sebastián Yatra. Después de varios días en los que el fin de la pareja se hizo público, la ex concursante de 'Operación Triunfo' ha compartido con sus seguidores que ha cumplido uno de sus sueños, ver a Adele en directo.

Las lágrimas de Aitana

Aitana ha compartido en su Instagram una recopilación de fotos en el concierto de Adele en la ciudad alemana de Múnich. Además, ha incluido algún vídeo, entre los que se encuentra uno en el que se le ve llorando, emocionada por ver a la cantante británica en directo. De todas maneras, estas lágrimas bien podrían reflejar también la tristeza que puede sentir la estrella española tras su ruptura con Sebastián Yatra.

Además, en otro de los vídeos que ha compartido, Aitana aparece cantando la canción 'Someone like you', en concreto una parte de la canción que dice: "No importa, encontraré a alguien como tú, no deseo nada más que lo mejor para ti también". Un mensaje que también podría ir dedicado hacia Sebastián Yatra.

Por otra parte, ha acompañado el post con un texto que dice: "hoy he visto a la segunda mujer de mi vida (después de mi madre claro), quien me conoce sabe lo que significa esto para mí. En fin, todo se resume en el tercer vídeo".

Los rumores que le empajeran con Biel Juste

Después de que todos los rumores saltasen por los aires hace varias semanas, la cantante española fue vista en Ibiza, disfrutando en la fiesta de Aron Piper con sus amigas. Mientras tanto, Sebastián Yatra viajó a París para ver a Carlos Alcaraz.

Por otra parte, Aitana se marchó a la isla balear de Ibiza para disfrutar de la fiesta de Aron Piper, donde se le ha visto una gran complicidad con el conocido modelo, influencer y emprendedor Biel Juste. Algo que aún nadie ha podido confirmar, y que podría ser la pareja del verano.

Según el periodista Javier Hoyos, ambos coincidieron en dicha fiesta y al parecer estuvieron muy juntos durante toda la noche, por lo que podríamos estar ante un nuevo romance de la cantante española.