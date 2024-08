Cristina Porta se muestra contundente ante las palabras de Sofía Suescun: 'Tiene la mirada triste desde hace muchos años'

Después de todo lo acontecido entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, la pareja de Kiko Jiménez se sentó en el plató de 'De Viernes' para sincerarse por completo y contar cada detalle de lo sucedido entre ella y su madre. Su testimonio no ha dejado indiferente a nadie, ahora, ha sido la periodista Cristina Porta quien ha expresado lo que piensa sobre el conflicto.

Las palabras de Cristina Porta, contundentes

Ante el testimonio de Sofía Suescun sobre todo lo que ha tenido que soportar con su madre, incluso desde que era una niña, Porta no se ha mordido la lengua. "Los ojos no mienten. Sofía tiene la mirada triste hace muchos años. Ahora se entiende todo mucho mejor. Hablando de ojos… por fin los pudo abrir. Siempre llega el día en el que se explota. Bendito día que nos quita el peso, la venda y las cadenas", escribía en X Porta.

Además, escribía otro tuit en el que seguía expresando su opinión: "Y no tengo dudas de que Mayte la ama con locura. Ese es el problema, la carencia de cordura. La mayor demostración de amor es dejar ser libre a la persona que quieres. Y si no estás de acuerdo con esto, tienes un problema que tratar".

El testimonio de Sofía Suescun

Sofía Suescun parece tenerlo claro: la relación con su madre, Maite Galdeano, está más distante que nunca y la ganadora de 'GH 16' da en '¡De viernes!' todos los detalles de lo que le ha llevado a echar a su madre de casa. De hecho, aunque 'la Maite' ha dado un paso al frente pare pedir someterse a una intervención de mediación familiar que ayude a su acercamiento, Sofía sigue viendo un "chantaje emocional" en todo esto.

"Estoy triste, pero también cansada", confiesa Sofía antes de sincerarse ante los espectadores. De hecho, llega a emocionarse al ver imágenes del pasado junto a su madre. "Han sido de los peores días de mi vida y siento pena de venir aquí a tener que dar explicaciones. Pienso que estoy soñando, que no es real. Cada día es peor y creo que todavía no soy consciente de todo lo que ha pasado. Lo que pido es libertad y ser libre, no vivir con esa presión que me quitaba las ganas". Sofía siente que ha sufrido un "machaque" por parte de su madre porque le exigía mucho de ella, "lo mejor de mí".