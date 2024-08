Suso Álvarez se debió llevar un buen susto cuando Marieta le hizo una pregunta mientras viajaban hacia Andorra. Y es que son una de las parejas de moda durante este verano, y desde que confirmaron su relación no han dejado de compartir su día a día en redes sociales, en vídeos y fotos donde se les ve enamorados e ilusionados.

La pregunta que pilló desprevenido a Suso

Marieta comparte una historia en su perfil de Instagram en la que cuenta la última anécdota con su pareja. Mientras ambos viajaban en coche para disfrutar de unas vacaciones veraniegas en Andorra, Marieta lanzó una pregunta que pilló a Suso por sorpresa.

"Estaba yo en el coche, tan agustito con mi súper novio, y le digo 'amor, ¿Valeria?'", cuenta la influencer entre risas. Suso sin saber de qué estaba hablando su pareja, no supo que decir, pero Marieta se estaba refiriendo a un posible nombre para su futura hija.

¿Embarazo a la vista? Marieta ya piensa en los hijos que quiere tener con Suso Álvarez / Vía: Instagram Marieta @iammarieta

Sin embargo, Suso se tomaba su despiste con humor y risas, y le sugería a su novia que se hiciera un canal de YouTube llamado 'Los mundos de María'. Además, bromeaba diciendo: "Amor, ¿qué podemos hacer para desayunar dentro de 17 años?".

Antes del bebé, ¿viene la boda?

La relación entre los dos influencers parece ir viente en popa. No solo porque ya estaban pensando en nombres para sus posibles futuros hijos, sino porque parece que una boda entre ambos está más cerca que lejos.

"Yo veo a mi pareja Marieta que trabaja desde que se levanta. Bueno, mi gran novia Marieta", comenzaba el Suso. Cuando le han preguntado bromeando si era su prometida, su respuesta ha sorprendido a todos: "De momento no es mi prometida, pero no voy a tardar mucho porque es la única que me aguanta".

Para terminar esta declaración de amor, Suso ha querido subrayar la admiración que siente por Marieta y por el trabajo diario que hace en redes sociales: "Me encantaría ser como ella. La admiro muchísimo", ha sentenciado.