Enrique Ponce se declara a Ana Soria en plena corrida de toros y ante el público: 'Demostrarnos nuestro amor'

El veterano torero valenciano Enrique Ponce se despidió este viernes de la plaza de toros de Bilbao, una de las que más veces y con más fuerza le vio triunfar en sus buenos momentos, con una actuación sin brillo alguno y que estuvo condicionada por la absoluta falta de raza y de fuerzas de la corrida del hierro de Daniel Ruiz que salió por los chiqueros de Vista Alegre.

En recuerdo de aquellos viejos tiempos, la afición bilbaína mostró su cariño al diestro de Chiva en varios ocasiones, como en el aurresku de honor -baile de homenaje del País Vasco. que ejecutó para él un "dantzari" antes de que arrancara el paseíllo o, ya después del desfile de las cuadrillas, la ovación que le tributó antes de que saliera al ruedo su primero toro.

Pero el hecho es que ya no hubo apenas más motivos para aplaudirle con fuerza, porque los dos toros que sorteó, igual que otros tres de la corrida albaceteña, no tuvieron más que la raza y las energías mínimas para aguantar una lidia vacía de emoción y de sentido, por mucho que Ponce intentara solventar lo que no tenía remedio.

Su primero acusó desde su salida una clara merma de fuerzas en los cuartos traseros que imposibilitó cualquier lucimiento, aunque al menos cabe reconocer al valenciano el mérito de sostenerle en pie en un trasteo tan largo como intrascendente. El cuarto, hondo y astifino, tuvo, además de voluntad, un punto más de fuerzas que, en este caso, Ponce no supo administrar con cortos pero sin el pulso necesario.

Con todo, y pese a la opacidad de su actuación, el veterano se fue a los medios, después de arrastrado el toro de su adiós, en busca de ese cariño que Bilbao le había demostrado hora y media antes, provocando así una cálida ovación que le llevó a tomarse la confianza de marcarse, por su cuenta, una última vuelta al ruedo del que tantas tardes salió en triunfo.

Su mensaje a Ana Soria

Unos días antes, Ponce culminó por todo lo alto su despedida en Almería. Una plaza muy especial para él dado que es la tierra de su pareja, Ana Soria. Tras la exitoda corrida, Ponce no dudó en acercarse al lugar donde estaba Soria y dedicarla unas tiernas palabras. "Despedirme en tu tierra, aquí, en Almería, es una enorme ilusión para poder demostrarnos nuestro amor", le decía antes de tirarle la montera.

Un momento que Ana Soria ha compartido en un vídeo donde muestra parta de las mágicas vacaciones que ha vivido en compañía de los suyos.