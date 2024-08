El hijo de Rocío Carrasco reaparece con un mensaje muy especial: 'Amor de mi vida'

Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco lleva un tiempo desaparecida de la vida pública al igual que hizo su tía Gloria Camila. La nieta de Rocío Jurado está en una etapa de su vida completamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha pasado de ser un rostro visible y habitual de la televisión, especialmente Telecinco, a llevar una vida alejada de los focos de la pequeña pantalla.

Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Framasi. Tal y como cuenta la propia compañía en su página web, "Farmasi es un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios".

La mayor de Rocío Carrasco continúa con su novio y vive en Málaga. Además, desde hace unos meses, ha llegado a su hogar un nuevo miembro. Se trata de su perrita Roma a la que quiere como una hija.

De hecho, en una de sus últimas stories se ha mostrado preocupada por un raspón que se hizo mientras daban un paseo. Y es que es habitual que la también hija de Antonio David Flores muestre a su perrita en sus redes sociales, de la que está completamente enamorada

Cariñoso mensaje

Pero si hay una persona a la que quiere más que nada es a su hermano David.

Así lo ha demostrado con un emotivo 'storie' en el que aparecen los dos hermanos en la feria de noche de la Feria de Málaga. "Amor de mi vida" se puede leer en la imagen. "Consigue alegrarme" siempre que lo necesita, señalaba en otra ocasión Rocío sobre David. Sin duda, los hermanos permanecen de los más unidos pese a todas las adversidades que han vivido juntos.

Una de las grandes dudas que rodea a la familia es si volverán a ver a su madre. Rocío Carrasco ha tenido una vida complicada, pero ahora, desde la madurez, asegura que va siendo cada vez más feliz, algo para lo que su marido tiene mucho que ver. Así lo confesaba ella misma en una de sus últimas intervenciones públicas: "Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad. Me ha costado ser feliz. Yo no puedo decir que sea feliz, hay cosas que no voy a poder cambiar y me tengo que acostumbrar a vivir así. Una parte te va dejando camino a que puedas ser feliz. Eso está muy bien", confesaba.

Rocío Flores con su hermano David / INSTAGRAM

En el diario El Mundo, ha hablado en una entrevista reciente sobre lo que ha supuesto la docuserie que estrenó en Telecinco hablando de su exmarido, Antoni David, sus dos hijos, Rocío y David y la relación con la familia Mohedano. "Hacerlo fue terapéutico. Y se levantó la losa del pecho". También a pregunta de la periodista, ha querido sincerarse sobre qué le diría a sus padres si tuviera oportunidad de hablar con ellos. "Les diría que la tormenta ya pasó. Que ya estoy bien. Que estén tranquilos". Eso sí, respecto a ver a sus hijos, la hija de rocío Jurado no se pronunció.