El nuevo trabajo de Jorge Pérez lejos de la televisión tras su despido en Telecinco: 'Te ayudamos'

Jorge Pérez ganó ‘Supervivientes 2020’, pero no ha logrado alzarse con la victoria en ‘Supervivientes All Stars’. En el debate final del reality, el guardia civil reflexiona sobre su concurso, sobre qué le ha hecho emocionarse y también sobre su sonada discusión con Sofía Suescun.

En el debate final de ‘Supervivientes All Stars’, Jorge Pérez responde a las preguntas de Sandra Barneda en su entrevista tras quedar en cuarta posición en el reality show grabado en Honduras. “¿En qué te has equivocado para pasar de ganador a cuarto?”, pregunta Sandra al guardia civil, que responde con un balance de su concurso: “No quiero parecer prepotente, pero no quiero pensar que me he equivocado en cosas, sino al contrario. Estoy mucho más contento del concurso que he hecho en esta ocasión que en la anterior, porque creo que me he dejado ver más”, sostiene. El guardia civil reflexiona sobre lo mucho que le ha ayudado ‘Supervivientes’ a valorar aquello que tiene: “Esto te vale para parar y decir “tengo que dar el sitio que se merece a cada uno y que cuando estoy, tengo que estar presente”, pronuncia.

Cuando Jorge Pérez ve su paso por el puente de las emociones en Honduras no puede contener las lágrimas.

“¿Cuánto dolor has atravesado en solitario?”, pregunta Sandra Barneda al ya exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, que responde a punto de romperse.

“Mucho, y es una noche especial y no quiero entrar en esto. Yo he pasado los tres meses más duros de mi vida. Ya está, es que no es el momento”, pronuncia, instantes antes de fundirse en un abrazo con Sandra Barneda.

Su futuro

Jorge Pérez era uno de los colaboradores de Así es la vida, el programa que precisamente presentaba Sandra Barneda de lunes a viernes en Telecinco y que fue cancelado para dejar sitio a El diario de Jorge. Ahora, su futuo laboral en la cadena es incierto, dado que tampoco colaboraba en otro programa.

Pero Jorge Pérez y su esposa Alicia son un matrimonio emprendedor con otros trabajos más allá de los platós. En sus redes sociales, el ganador del reality promociona su programa online de coaching. Explica que a través de su "mentoría intensiva" puede "dar sesiones de zoom, lecciones específicas a tu desarrollo personal, plan de nutrición y entrenamiento personalizado, revisiones...". "Mi APP De ASESORÍAS TE ACOMPAÑO EN TU CAMBIO. Después de mucho tiempo, trabajo e ilusión, ya podéis disfrutar de la app exclusiva para los clientes de las asesorías

¿Que incluyen las asesorías?. PLAN PERSONALIZADO de nutrición detallado, adaptado a tus características personales, gustos, en objetivos y necesidades .Entrenamiento: Un plan de entrenamiento personalizado e individualizado, donde eliges dónde, cómo y cuánto puedes entrenar. Seguimiento SEMANAL: Con fotos, peso, medidas y tus sensaciones sobre la alimentación y entrenamiento, para valorar los cambios que pudieses necesitar y hacer ajustes Contacto Diario: Las dudas se pueden realizar por un chat privado conmigo desde la propia aplicación cualquier día de la semana

Si estás buscando un cambio físico y quieres que te ayude a conseguirlo disfrutando del camino, sólo tienes que rellenar el formulario (enlace en mi BIO y storys DESTACADAS) y me pondré en contacto contigo", ha escrito.

Su programa incluye :

Entrenamientos personalizados

Diseñados para ti y tus circunstancias. Elige el tiempo y el lugar.

Tu plan nutricional personalizado

Porque comer sano y disfrutar de la comida, sí es posible.

Monitorizamos tu progreso junt@s

Nunca te sentirás perdido. Controlaremos semanalmente tu progreso.

Comunicación continua

Porque esta es tu comunidad. Este camino lo haremos juntos, confía en ti.