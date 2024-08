La ruptura de Sofía Suescun con Kiko Jiménez: el momento en el que Maite Galdeano se entera y cambia todo

El 4 de agosto va quedar marcado en la vida de Sofía Suescun, es uno de los peores de su vida. Vuelve de 'SV: All Star' y comienza a retomar su rutina. "Mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido, que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko. Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad".

Sofía Suescun parece tenerlo claro: la relación con su madre, Maite Galdeano, está más distante que nunca y la ganadora de 'GH 16' da en '¡De viernes!' todos los detalles de lo que le ha llevado a echar a su madre de casa. De hecho, aunque 'la Maite' ha dado un paso al frente pare pedir someterse a una intervención de mediación familiar que ayude a su acercamiento, Sofía sigue viendo un "chantaje emocional" en todo esto.

J. Caral / Europa Press

"Estoy triste, pero también cansada", confiesa Sofía antes de sincerarse ante los espectadores. De hecho, llega a emocionarse al ver imágenes del pasado junto a su madre. "Han sido de los peores días de mi vida y siento pena de venir aquí a tener que dar explicaciones. Pienso que estoy soñando, que no es real. Cada día es peor y creo que todavía no soy consciente de todo lo que ha pasado. Lo que pido es libertad y ser libre, no vivir con esa presión que me quitaba las ganas". Sofía siente que ha sufrido un "machaque" por parte de su madre porque le exigía mucho de ella, "lo mejor de mí".

Ruptura con Kiko

"Mi madre no escucha, de ahí viene mi frustración, porque es como hablar con una pared. Me agoto. Siempre me he callado", continúa. Llama a Kiko para que medie, pero la tensión va en aumento. "Ella no para y yo no puedo más. Me voy de mi propia casa porque no puedo más, a casa de mi hermano. Se asusta mucho porque nunca me ha visto así. Me voy porque es inaguantable. Ella se queda pensando que es un rebote más", nos cuenta. Es aquí cuando decidió dar el paso de pedirle espacio a su madre. Mientras tanto, Maite no para de llamar, reclamando su regreso.

Sofía pide a su hermano Cristian que le diga a Maite se vaya unos días al piso de Murcia, aunque deben engañarle y decirle que Sofía a va a dejar a Kiko (porque, sino, creen que no accedería a marcharse unos días). Sofía reconoce que no le dijo a la cara que se marchara, pero siente impotencia de enfrentarse a ella "porque ya lo he hecho muchas veces". Sofía confiesa quedarse más tranquila, aunque se siente bien de "no tener ese ruido continuo encima de mí, esas órdenes, esa forma de hablar".

Orden de protección

Maite regresa a la casa con un ataque de nervios y profiriendo amenazas: "Salta la valla y se presenta la policía, imagínate qué vergüenza, cómo le explicas que es tu madre". Dice que se llega a esconder por no saber cómo afrontar esa situación: "No sé cómo gestionarlo y la gente me recomienda que necesito protegerme, que ponga una orden de protección, para que no vuelva a pasar esto", confiesa, visiblemente afectada. Dice además haber sentido miedo en ese momento: "Joder, que tu madre te desee lo peor, imagínate qué sensación. ¿Es mi madre o mi enemigo, ¿esto qué es? Yo me vuelvo loca".