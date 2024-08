Isabel Pantoja rompe finalmente su silencio tras las duras declaraciones de Isa P: 'Mi niña está sufriendo'

Después de recibir el calor de su público de Albacete con su último concierto, Isabel Pantoja ya ha puesto rumbo a su finca Cantora. La artista ha abandonado el hotel donde se ha alojado en la localidad a primera hora de la tarde y lo ha hecho evitando las cámaras.

La tonadillera ha abandonado el hotel donde se ha alojado estos días en el coche del promotor del concierto y acompañada por su hermano Agustín sin querer hacer declaraciones. A toda prisa, se dirigía al aeropuerto donde aparecía minutos más tarde.

Allí ha llegado en el mismo vehículo, acompañada por su inseparable hermano Agustín, y se ha bajado luciendo unas gafas de sol, el pelo recogido en una coleta y una sonrisa de oreja a oreja tras el éxito de ayer.

Muy cariñosa, no ha dudado en saludar a un fan que le esperaba con dos besos y se ha introducido en el interior del aeropuerto sin querer desvelar qué le han parecido las declaraciones de su hija con las que aseguraba que le iba a costar personar lo distanciada que ha estado de ella estos años.

Cariñoso mensaje

Isabel Pantoja cautivó a su público de Albacete este viernes en la plaza de toros de la localidad y, como es habitual, encima del escenario se acordó de muchas personas... en concreto, de su sobrina Anabel, que no la ha podido acompañar este fin de semana.

La influencer está disfrutando en Gran Canaria de su gente y de su nueva e impresionante casa, pero su espíritu estaba con su tía y con todo ese equipo que lleva la artista en cada uno de sus shows.

"Salimos con todo el ánimo, pero quiero que sepáis que absolutamente todo, hasta yo, está en directo, no hay nada grabado porque no puede ser" comenzaba diciendo la tonadillera en los primeros minutos de concierto y, después agradecía a todo equipo la ayuda que le prestan.

En último lugar tuvo unas tiernas palabras para su sobrina: "A mi Anabel, que no ha venido hoy eh, pero mi niña está sufriendo porque ya está con su barriguita, pero bueno, la echo mucho de menos también"... demostrando que siempre está en su corazón.

El dolor de Isa P

Isabel Pantoja ha dicho que es feliz pero su hija no lo cree. En su opinión, la cantante puede sentirse mejor en ciertos momentos, pero no sentirse plena con situaciones como la ausencia de sus hijos y sus nietos en su vida. Isa se muestra muy crítica con su actitud, la responsabiliza de su propia situación y confiesa que le costaría mucho perdonarla porque no sabe qué ha pasado para que rompa la relación con ella y, sobre todo, con su hijo Alberto. Isa no quiere que su madre esté mal, pero tampoco entiende sus palabras. Pero ¿Es ella feliz? La colaboradora no dudaba en su respuesta: "No, yo tengo a Asraf, a mi hijo y es verdad que en el día a día no lo echo de menos, pero en ocasiones puntuales como navidad o los cumpleaños, me acuerdo y noto que me falta algo. No es que me vaya a morir pero...."

Los colaboradores recordaban a Isa que ella misma ha dicho que no hay vuelta atrás y asentía: "Aquí todo el mundo que tiene pelas con sus padres tiene derecho a decir 'hasta aquí' y la única tonta soy yo que me dicen que por qué no voy al concierto", se quejaba.

A Isa no le molesta que su madre se convierta en la cantante que es sobre el escenario, pero sí que no comparte el "ji ji jaja" con amigas en redes o con su prima Anabel: "Es obvio que me duele". De hecho, confesaba que le sienta "fatal" que se publiquen vídeos de lo emocionada que está ante la llegada de su sobrino nieto: "Me parece un poco innecesario".