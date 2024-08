Kiko Rivera confirma la feliz (y esperada noticia) tras los rumores y dedica una bonitas palabras a Irene Rosales: 'Nuestro mejor momento esta por llegar'

Isabel Pantoja disfrutó este fin de semana de un concierto espectacular en la plaza de toros de Albacete de casi tres horas y a su salida, multitud de fans le esperaban para verla y poder hablar con ella. Aunque esto último no fue posible porque la tonadillera no accede a ello con normalidad, sí que se mostró de lo más cariñosa.

Montada en el mismo furgón donde entró horas antes a la plaza de toros, la artista pidió al conductor que encendiese las luces del interior para que sus fans pudieran verle el rostro y desde dentro no dudó en mandarle besos a todos.

Haciendo gestos con sus brazos en señal de agradecimiento, Pantoja no dudó en sonreír a toda esa gente que tras su show quiso esperarle para verla más de cerca. Pletórica y muy emocionada, la cantante demostró nuevamente la importancia de sus fans en su vida.

El próximo 7 de septiembre Isabel estará en Valencia; el 21 en Tenerife y el 27 en Alcalá de Henares... una gira repleta de shows por toda España con la que está celebrando sus 50 años encima de los escenarios.

Por su parte, Isa Pantoja ha puesto en duda en su cita semanal con 'Vamos a ver'. "No creo que sea feliz, no la veo feliz. Se viene arriba cuando se sube al escenario por el apoyo de los fans. Sale de Cantora, se reúne con gente de su equipo con la que se lleva bien y se ríe... pero la realidad es otra porque está en su casa sola con mi tío Agustín" ha afirmado rotunda, convencida de que la "única responsable" de la situación de soledad que está viviendo es ella. "Mi tío puede tomar una decisión pero ella acepta y a lo mejor piensa también como él. Él no lo pone fácil pero la que toma la decisión es mi madre" ha sentenciado.

"¿Puedes estar feliz no hablándote con sus hijos?" Se ha preguntado dolida, segura de que es "imposible" que la tonadillera sea feliz cuando no tiene relación ni con Kiko Rivera ni con ella, y tampoco sin sus nietos. "Si le diésemos igual sería mala persona y no lo es, no creo que lo sea. Puede ser feliz en momentos, pero es imposible que sea feliz sin hablarse con sus hijos ni ver a sus nietos" ha insistido.

La felicidad de Kiko Rivera

El que también está disfrutando de un momento de felicidad es Kiko Rivera, que se mantiene ajeno a las declaraciones de su madre y hermana y no hace ningún tipo de comentario al respecto. Él solo quiere centrarse en sus proyectos y en su familia. Así lo ha demostrado con el último vídeo que ha publicado, en el que ha hecho un repaso de cómo ha sido su evrano entre conciertos, playa y su familia. Kiko ha anunciado novedades para septiembre.

Además, Kiko rivera también ha querido mandar un emotivo y romántico mensaje a Irene Rosales, su mujer. "A veces me pregunto que hice yo en la vida para tener la mujer más perfecta del mundo. Quizás me haya equivocado en infinitas ocasiones pero algo tuve que hacer bien en otra vida para que me toque la lotería contigo. @irenerova24 eres y serás siempre lo mejor que me ocurrió en la vida y por ello te doy las gracias Te amo x encima del mundo Nuestro mejor momento esta x llegar", escribía.

Unas palabras a las que Rosales respondía en el mismo post de Instagram. "Las equivocaciones, los fallos, los errores, son parte de la vida y de una relación, no existe relación perfecta y tampoco pretendo tenerla. Encontrar a la persona más noble y con el corazón más bonito no tiene precio. Te amo por encima de este mundo".