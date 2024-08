Morata habla sobre su ruptura con Alice Campello después de su lesión: no puede dormir y está harto

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ha sido una de las más sonadas del verano. Además de marcharse a Italia a comenzar una nueva vida, el delantero de la Selección Española ha tenido otro gran cambio en su vida con la separación de su mujer. Para colmo, ahora ha caído lesionado y esto le dejará fuera de los terrenos de juego durante tres semanas.

El futbolista se ha sincerado con Javier de Hoyos

El periodista ha hablado con Álvaro Morata y ha lanzado la exclusiva en el programa 'D Corazón'. Ha relatado todo lo que el delantero le ha contado, como por ejemplo que "la lesión se ha producido por no poder dormir". "Además, me cuenta que el fútbol le estaba sirviendo para distraerse del tema y centrarse en otras cosas, por lo que esta lesión es una pu*****", añade el periodista.

Además, de Hoyos ha recalcado que Morata no quiere hablar del tema del divorcio y la sepración con Alice Campello, porque está cansado de la situación. "Está muy desilusionado y decepcionado con todas las informaciones que han salido en España en las últimas semanas, que no se podría imaginar que se podía publicar todo lo que se ha publicado", explica el periodista.

Javier de Hoyos también ha explicado que "Morata no le ha sido infiel a Alice, de hecho, me cuenta que ni siquiera está hablando con chicas para que no puedan salir informaciones de este tipo".

Los motivos de la ruptura con Alice Campello

El periodista Javier de Hoyos contó todo lo que el propio Morata le explicó sobre la ruptura en el programa 'D Corazón' en TVE. Y es que existían ciertos rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, algo que el futbolista ha descartado por completo, según nos cuenta Javi de Hoyos.

"Álvaro me explica que no va a haber una reconciliación, que habla todos los días con Alice porque tienen hijos en común y quieren tener buena relación", comienza explicando el periodista. Además, añade: "Me explica que Alice es la mujer de su vida y él se ha entregado al máximo por la relación, por eso mismo no se va a quitar el tatuaje que tiene de ella".