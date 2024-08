El nuevo trabajo de los Mozos de Arousa fuera de Reacción en cadena: 'Unos más que otros'

Hace unos días ocurrió algo insóito en Reacción en cadena. Los Mozos de Arousa hacían una entrada triunfal que no dejaba indiferente a nadie . Los tres entraban con una capa y medalla y Ion no tardaba en pedirles explicaciones: "Somos embajadores del Vino de Meaño". En esta fiesta celebrada en Arousa (Galicia), participan una veintena de bodegas y no faltan actuaciones musicales y actos solemnes, como el nombramiento de nuevos cabaleiros y damas de la Cofradía de Gastronomía e Viños Corazón do Salnés y el tradicional hermanamiento.

"¡Viva el vino!", decía uno de ellos. "¿Cómo fue la fiesta? Contadnos", señalaba Ion Aramendi, deseoso de escuchar cómo había ido. "Pues muy bien", respondía Borjamina. "Hicimos una complicidad ganadora durante el pregón, comimos mucho, bebimos un poco también, unos más que otros", aseguraba, bromeando.

"Lo pasamos muy bien. La gente de Meaño nos acogió con los brazos abiertos, que son muy fans de 'Reacción en Cadena'", concluía. "Los embajadores tienen además ya un bote de 2.277.433 euros", recordaba Ion Aramendi, antes de dar paso a 'Palabras encadenadas'.

Bote millonario

Los Mozos de Arousa afrontaban un día más su programa en 'Reacción en cadena' con un objetivo en mente: superar la barrera de los 2.300.000 euros. Tras deshacerse de sus oponentes, llegaba el momento de la verdad, la palabra final. Tras arriesgarse, no iban a sumar ninguna cantidad a su bote y se mantenían en cifras muy parecidas a las que ya estaban.

Enfrente tenían a 'Guerreros del pádel', un grupo de amigos que se conocen gracias a esta disciplina deportiva y que contaban en el programa de Telecinco que el nombre de su equipo se debe a que son "muy luchadores". De hecho, llegaban cuanto menos preparados, puesto que en 'Complicidad ganadora' Ion Aramendi desvelaba que "'Guerreros del pádel' habían practicado hasta más de 800 palabras". Y con grito de guerra incluido. Finalmente, Los Mozos de Arousa acertaban la palabra final de 'La última cadena' y por 16.000 euros se enfrentaban a la última palabra y definitiva. Bruno, Borjamina y Raúl sabían una palabra (filosofía) y la opción del eslabón misterioso les iba a costar la mitad, es decir, 8.000 euros. "Atención, con 2.286.121 euros, si les sumamos 16.000 euros más, superaríais la barrera de los 2.300.000 euros", les recordaba Ion Aramendi.

Pero no iba a resultar nada fácil para los gallegos, que sin utilizar el eslabón misterioso ya se les complicaba. Los tres charlaban, deliberaban y, sobre todo, probaban opciones. Pero se les atragantaba la palabra. Finalmente, Raúl decía que había que comprar y el resto hacía caso: conformidad era la otra palabra. Su palabra elegida era retrospección y Ion les anunciaba, tras unos segundos de angustia, que esa no era la palabra, sí "resignación".

"Faltó encontrar la palabra. No sumamos nada. Pero volveréis el siguiente programa", señalaba Ion, intentando animar a Los Mozos de Arousa, que se mostraban cabizbajos.