Pedro Ruiz, muy sincero sobre el origen de la maternidad de Sofía Suescun: "Vida difícil"

Sofía Suescun ya ha hablado y lo ha hecho a través de una entrevista exclusiva en '¡De viernes!'. Tras salir a la luz el hecho de que decidiera echar su madre, Maite Galdeano, de casa, la ganadora de 'GH 16', da la cara en un plató de televisión para explicar y aclarar los motivos que le llevaron a tomar esta dura decisión. A lo largo de dos horas de entrevista, contó todo lo que ha vivido junto a su madre y la presión a la que ha sido sometida durante años.

De esta manera, Sofía Suescun confesó que, tras volver de 'Supervivientes: All Stars', tuvo que marcharse de su propia casa porque la situación con su madre era "inaguantable", que le pidió a su hermano Cristian Suescun que le dijera a su madre que Sofía necesitaba poner distancia entre ambas y que días después Maite se presentó en casa, provocando un duro y tenso episodio familiar que ha provocado en una denuncia y una orden de alejamiento por parte de Sofía y Kiko Jiménez.

La entrevista de Sofía Suescun '¡De viernes!' ha debido de ser muy dura para Maite Galdeano, pues su hija ha expuesto, entre otras muchas cosas, que su madre le presionaba continuamente por su físico: "Para ella, nunca estaba lo suficientemente delgada". Durante esta intervención, Sofía también tuvo sólo buenas palabras hacia Kiko Jiménez, y esto parece haber colmado la paciencia de Maite Galdeano, que no dudó en reaccionar a esto (y solamente a esto) a través de sus redes sociales.

J. Caral / Instagram @maite_galdeano_

Maite ha compartido un vídeo a través de sus stories en el que aparece una imagen del pasado de su hija en el programa 'Sálvame'. En este vídeo, que se remonta al año 2017, Sofía critica duramente a Kiko Jiménez y le tacha de "celoso, posesivo e interesado". Estas son exactamente algunas de sus palabras: "Yo creo que está con Gloria Camila por interés".

El mensaje de Pedro Ruiz

Son muchas las voces de los famosos qye ue se han alzado tras lo ocurrido entre sofía y su madre. El distanciamiento entre ambas está dando mucho de qué hablar y 'Fiesta' analiza la última hora de este drama familiar y de las reacciones que están habiendo al respecto. Alejandro Albalá acudió al plató de 'Fiesta' y, si bien es interesante la opinión de todos los colaboradores del programa sobre lo que contó Sofía Suescun en el programa '¡De viernes!', llama más la atención lo que pueda pensar él, pues recordemos que fue pareja de Sofía hace un tiempo.

Tras escuchar la opinión de todos los colaboradores, la presentadora del programa, Verónica Dulanto, pide a Alejandro Albalá que le acompañe a un set privado para charlar más tranquilamente. Durante esta conversación, el exnovio de Sofía Suescun desvela lo que piensa al respecto: "Me provocó pena por toda la situación que yo también he vivido. He visto cómo ha podido sufrir con la madre todo esto que ha estado contando". Con estas palabras, Alejandro estaría empatizando con el dolor de Sofía, pero hay algo que hace dudar a Albalá, y es el hecho de que Kiko Jiménez no haya acudido hoy a trabajar a 'Fiesta', donde había sido citado (el novio de Sofía ha avisado cuarenta minutos antes de que no se encontraba en condiciones para acudir al programa). Ante esto, Alejandro se pronuncia: "Sí que es verdad que, después de ver que Kiko no ha venido, de todo esto que están contando, puede que haya una parte que no sea real del todo. Que no digo que sea mentira, entiendo que todo esto es verdad, pero igual están intentando ganar dinero todos de esta situación", sentencia Alejandro, sembrando la duda sobre la familia.

Por su parte, comunicadores como Pedro Ruiza también sentencian lo ocurrido delante y detrás de la cámaras entre madre e hija. "Anoche, me detuve a escuchar un rato a Sofía Suescun en T5. Vida difícil y exposición pública. Le deseo mejoría y que pueda y sepa apartarse de la parrilla implacable".