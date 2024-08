El radical cambio de vida de un colaborador de de Sálvame: de participar en realitys a ir a conflictos armados con la Legión

La vida da muchas vueltas. Y si no que se lo digan a los trabajadores que hacían cada tarde Sálvame en Telecinco. Hace un año Mediaset cancelaba de forma fulminante uno de sus programas insignia, ‘Sálvame’. Después de 14 años de un matrimonio idílico y lleno de éxitos entre la productora del magacín, La Fábrica de la Tele y Telecinco, se iniciaba un divorcio que se ha convertido en una auténtica guerra. Desde las acusaciones y reproches más directos hasta los pequeños gestos, los detalles más inadvertidos o las palabras más inocentes, esconden en ambos bandos un significado mucho más profundo y cargado de segundas.

Una situación complicada que ha creado un clima de tal tensión que ha expandido el conflicto a nuevos horizontes. Han surgido nuevos frentes y enemigos. Porque si bien al principio era un todos contra la cadena, ahora ese grupo unido y cohesionado de colaboradores que se enteraba en rigurosos directo de su inminente despido, ha terminado por romperse.

La irrupción de 'Ni que fuéramos Shhh' en la televisión ha sido todo un 'boom' que ha sorprendido al resto de programas de la competencia. La última en hablar sobre Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño y Kiko Matamoros están al frente de este espacio que trata de sacar todo lo que no se sabe de Telecinco.

Otras presentadoras como Terelu o Adela González parece que han encontrado su hueco en TVE. Y otros como Rafa Mora no han vuelto a la pequeña pantalla.

La nueva vida de Miguel Temprano

Uno de los colaboradores de los que no se ha vuelto a saber nada desde hace años ha sido el fotoperiodista Miguel Temprano. Temprano era un rostro habitual de Telecinco que aparecía en las tardes de Sálvame o en el Deluxe desvelando los secretos de rostros conocidos del panorama rosa en España. También ha participado en diferentes realitys de la cadena como La isla de los famosos o Ven a cenar conmigo, donde incluso se le relacionó con la venezolana Ivonne Reyes. También ha participado en programas emblemáticos de Telecinco como Sabor a ti, Dónde estás corazón.

Ahora, tal y como informa El Español Temprano está fuera de los platós y nada tiene que ver con la vida de las socialités españolas. El periodista es un seguidor fiel de las Fuerzas Armadas, a las que lleva vinculadas durante décadas. "Con el corazón pago la hipoteca pero mi tiempo se lo dedico a la Legión", es el mantra que repite en cada una de las entrevistas y conferencias en las que habla sobre este asunto. El periodista fue nombrado Caballero Legionario de Honor en 2005 por su incansable labor junto a la Legión.

Pero su relación con el Ejército no se limita a una simple afición personal. Miguel Temprano ha acompañado como reportero a las tropas españolas en diferentes misiones de paz: el conflicto del Sáhara, El Líbano, Afganistán o Mali han sido algunas de las zonas de operaciones que el periodista ha recorrido junto a la Legión.

En una publicación contaba lo que siente y vive con su labor. "Hoy voy a hacer una reflexión sobre la UAR-GAR-CAE que viene al caso tras el encuentro que he tenido esta tarde en Tarifa con un amigo… ya hermano, y como no hemos conocido. Fue una de esas carambolas en las que llamas a un hermano de la UAR para pedirle apoyo en una situación complicada y este, no solo me atendió por teléfono, sino que me puso en contacto con un “pata negra”, miembro del GAR, que ahora anda destinado como Cabo 1° por la zona de Tarifa… La Milicia tiene estas cosas… A veces te quita pero la mayoría te dá. En esta ocasión Diego me presenta a Antonio, ellos son compañeros de armas… de la UAR-GAR-CAE y se quieren, se admiran y se respetan, y yo al final no solo recibo ayuda de un amigo sino que gano otro hermano. Muchos pensaréis que un reportero gráfico y periodista no puede hablar o sentir así… Y debo deciros que estáis equivocados. Se puede pensar, sentir y vivivir así, y más cuando el “honor” también es tu divisa. No soy GC pero creo que a lo largo de los años, de más de 30 años, he conseguido hermanarme con pocos grupos o etnias… Con los “hombres de verde” hace años que empezamos a ser hermanos en las aguas del Estrecho de Gibraltar… después han ido llegando más GC a mi vida personal y profesional, lo que no tiene precio y de lo que me siento muy orgulloso. Solo quería compartirlo con todos vosotros…. Hoy mi camiseta de la UAR GLADIATOR RACE 2024 vuela por Tarifa a hombros de un GAR. No podía tener mejor destinatario".