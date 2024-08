Adara Molinero cuenta por primera vez el motivo real de su ruptura tras los rumores sobre la bisexualidad: 'Seré yo la que quede de loca'

Adara Molinero ha sumado un nombre más a su lista de conquistas y rupturas. Tras el fin de Supervivientes all stars, reality que la influencer abandonó después de un estreno complicado en el que los nervios y el pánico se apoderaron de la concursante, la joven decidió seguir en el programa a pesar de su reticencia inicial hasta acabar siendo la primera expulsada de la edición.

Al llegar a Madrid la hija de Elena Rodríguez tuvo que enfrentarse a sus cuentas pendientes y a su paso exiguo por el concurso que aspiraba a ganar. Uno de esos frentes abiertos era el relacionado con Bosco Martínez Bordiu, con quien compartió reality el año pasado y con quien volvió a coincidir en esta edición, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos y quien no dudaba en confesar que estaría siempre enamorado de la influencer.

Estas palabras y el acercamiento entre ambos trajeron cola y llevaron a la joven a pedir a los colaboradores que dejaran de hablar del tema por respeto a su novio, Alex Ghita. Sin embargo, hace unos días saltaba la noticia de que la pareja había decidido romper su relación sin motivo aparente.

Simplemente, ambos habían dejado de seguirse en Instagram. Tras semanas de silecino por ambas partes, ahora, ha salido a la luz el motivo que oidría estar detrás del fin de la relación. Miguel Frigenti ex íntimo amigo de la madrileña era el primero en tirar de la manta y sacar en público los mensajes que él se intercambió hace unos años con el entrenador personal.

Unos mensajes explícitos que podrían dar a entender que entre ambos hubo algo más que una amistad y que dejaba entrever una posible bisexualidad por parte de Alex Ghita. Sobre esto se ha pronunciado el entrenador personal.

Adara se pronuncia

Tras días de rumores, la madrileña se ha pronunciado sobre su reciente ruptura. A través de threads, la influencer ha roto su silencio con un contundente comunicado. "No voy a hablar de nadie ahora ni en un futuro. Me quedo con que le doy todo a las personas que quiero y soy leal. La vida sigue, con mi interior tranquilo de que siempre me porte bien con cualquier persona que se acercó a mí", han sido las palabras que ha compartido la exconcursante de 'Supervivientes', que también ha admitido que sabe que pierde mucho por no contar su versión de lo ocurrido en las relaciones públicas que ha tenido últimamente: "Siempre seré yo la que quede de "loca" por no contar mi versión de las historias".