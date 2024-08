Ana Rosa ataca 'Y ahora Sonsoles' y a su presentadora: 'Tenemos un programa más moderno'

Ana Rosa Quintana vuelve con la segunda temporada de 'TardeAR' por las tardes en Telecinco. Un retorno que se adelanta debido al final de la resolución del juicio de Sancho y el regreso de Sonsoles Ónega. El primer invitado de la mítica presentadora de Telecinco será Jorge Javier Vázquez, el presentador de 'El Diario de Jorge', que ha sido criticado duramente por sus bajos números de audiencia.

En esta segunda temporada, 'TardeAR' contará con más de 60 invitados y se refuerza con más trabajadores para optar por una nueva cara. Ana Rosa, en una entrevista que ha concedido, ha hablado sobre el panorama en televisión y sobre sus competidores.

"Me gustaría poder ganar. Lo que pasa es que lo tengo muy complicado. No sé si Antena 3 va a poner publicidad o no va a poner publicidad. Ahí va a estar la clave, porque claro, es complicado competir con un programa que no tiene publicidad; con dos cadenas que no tienen publicidad, porque La 1 no la tiene nunca, y nosotros ponemos más de 30 minutos, y hay cortes de publicidad de 15-18 minutos", justificaba la falta de audiencia la presentadora.

Entonces, la presentadora madrileña quiso criticar el cambio de hora de su programa: "Esto es un lío. La verdad es que me hubiera gustado empezar a las cinco. Bueno, no por empezar a las cinco, sino por competir directamente".

Fue entonces cuando arremetió directamente contra Sonsoles y su nevo programa: "Ambos son magacines de actualidad, al igual que el de La Sexta, y tratamos lo que ocurre cada día. Nosotros yo creo que tenemos un programa más moderno, con nuevas tecnologías, con la mesa VIP que me parece que ha sido un descubrimiento estupendo nuestro. Esa mezcla de personas de distintos ámbitos, de distintas edades, hablando de los temas que se hablan. Yo creo que ha sido una novedad que vamos a seguir con ella porque a mí me ha gustado muchísimo. Luego, la fila cero, que es otra innovación. Y pese a que los temas son los que son, los tratamos de distinta manera".

La presentadora auguraba "un buen estreno" y ojalá "poder subir las audiencias del año pasado consiguiendo una comunidad bellísima".