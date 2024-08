Carlos Latre calienta para el estreno de 'Babylon Show': 'No creo en la guerra, no creo en la audiencia y creo en la gente'

Carlos Latre está de estreno. Este lunes 26 de agosto, arranca su nuevo programa, 'Babylon Show', en Telecinco, y tendrá que competir por la audienicia con 'El Hormiguero', pero también con 'La Resiliencia?, el nuevo programa de David Broncano en TVE. El primer invitado es Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España que ganó la Eurocopa este verano.

Las expectativas de Carlos Latre con 'Babylon Show'

En la entrevista que Latre ha concedido a 'El Televisero', el presentador televisivo ha tratado diferentes temas sobre el programa. De hecho, ha explicado qué es 'Babylon Show': "‘Babylon’ es un sitio donde todo puede pasar, donde todo es posible. Somos hijos de la antigua Babilonia, del antiguo Babilon. Entonces, traemos de nuevo de vuelta el desenfreno, la fiesta, la locura, la positividad, el buen rollo. Y eso es ‘Babylon’".

También ha explicado que "todo se puede tratar con humor", ya que en este programa hablarán de toda la actualidad. "Yo puedo hacer humor negro, puedo hacer humor inteligente, puedo hacer humor blanco, humor chabacano, humor popular, humor de chiste, humor de meme. El único filtro es cómo tú lo recibas y qué amplitud de miras tengas o qué sensibilidad tenga para recibir tu propio estilo ", explica Latre.

Sobre las audiencias y competir con otros programas

Otro de los temas que ha comentado Latre es el de las audiencias, ya que su programa tendrá que competir con 'El Hormiguero', entre otros. "No voy a medirlo en audiencias, de verdad. Voy a medir en buen rollo, en cuanto tenemos la capacidad de que el público se olvide de sus problemas, en cuanto hemos generado felicidad, en cuanto hemos generado positividad. No creo en la guerra, no creo en la audiencia y creo en la gente. Creo que lo más importante es que al día siguiente digan ‘¿Visteis lo que hicieron ayer estos locos?’. O sea, ese será el éxito, que el público esté en la calle", explicaba.

El presentador televisivo también ha hablado sobre su cambio de Atresmedia a Mediaset: "Pues hombre, difícil, imagínate, es dejar, probablemente, los dos mejores programas de la televisión. ‘Tu cara me suena’ y ‘El Hormiguero’. Son dos trasatlánticos, dos buques insignia e historia de la televisión, ambos programas. Pero bueno, me ha gustado mucho el cariño de Mediaset, y nada en lo económico, sino en la voluntad de hacer algo nuevo, de transgredir, de cambiar, de dar una oportunidad. Y al final, yo no sé vivir en la zona de confort. Me parece un reto, me parece que no tengo nada que perder, me parece que es un programa de televisión, nada más. Si va bien, que irá maravilloso. Y si no fuera, que no iría, pues también maravilloso".