Carlos Latre estrena programa enfrentándose a Broncano: las polémicas declaraciones de un colaborador de 'Babylon Show'.

El segundo gran programa en 'prime time' de la televisión verá su estreno hoy lunes con la aparición de 'Babylon Show' un espectáculo a cargo de Carlos Latre y que tendrá al seleccionador español Luis de la Fuente como primer invitado. Después de que Pablo Motos se adelantase unas semanas a sus rivales, Latre redebuta en Telecinco con un nuevo formato que es toda una incógnita.

Además del presentador, también son nuevos los colaboradores. Precisamente, uno de ellos ha sido el que ha prendido la mecha en la rivalidad entre el programa de Latre y el de Broncano. Josie, estilista de éxito y una de las figuras más relevantes en la televisión durante los últimos años, ha atacado duramente al presentador de 'La Resistencia' por unas declaraciones que hizo en su programa.

En primer lugar, Josie empezó hablando de la rivalidad con Pablo Motos, que se presenta como el hombre a batir para Telecinco y TVE. "Vamos sin competir. Tú vienes aquí a que la gente se lo pase bien. Y luego, Pablo Motos o el otro señor este de La 1...",

"No, no, es que no. Yo no digo 'Broncano' porque un día me sacó ahí y dijo 'que quién era yo, que si me tenía que conocer'. Y dije, pero vamos a ver, ¡si tu productor me produjo a mí El armario de Josie cuando tú tenías chupete! Que a mí no me tiene que conocer nadie, pero tampoco me tienen que faltar al respeto en su programa. Y no debería hablar de esto porque le estoy haciendo hasta publicidad y no se la merece."

Josie quiso dejar claro que está donde quiere estar y no va a dejar que nadie le ponga en duda su profesionalidad. "Por lo tanto, yo no soy opción A ni B. Este programa es el resto del abecedario metido en una coctelera y agitado. Y eso es Babylon Show y por eso estoy aquí. A Pablo Motos lo amo y he ido a El Hormiguero y me lo he pasado muy bien, pero no voy a estar ahí porque no creo que tenga mucho que dar y no voy a estar sentado en una mesa, no me veo. Aquí espero ser libre".

Broncano llega a TVE

La irrupción de Mr. Broncano en la televisión pública es uno de los estrenos más esperados, porque el murciano tiene su 'fandom' (especialmente entre los jóvenes) en Movistar Plus+ por su particular manera de hacer (entre otras cosas, siempre pregunta a sus invitados cuánto ganan y la frecuencia de sus coitos) y porque su fichaje desató una polémica a debido al astronómico sueldo que ganaría, lo que provocó el consiguiente tsunami en la dirección de RTVE.

Falta por ver si el nuevo programa (aún sin nombre) será tan gamberro como ‘La Resistencia’ que todos conocemos o deberá atenerse al entorno que habitará, más encorsetado, porque solo se seguirá contando con Jorge Ponce, Ricardo Castellá y Grison. Deberemos esperar al 9 de septiembre. Mientras este lunes, 26, ya conoceremos la propuesta que hacen Carlos Latre y sus ‘babylonios’ con su ‘Babylon Show’, con el que deberá competir. Además, claro está, con Pablo Motos y ‘El hormiguero’, el rey de esa franja llamada ‘access prime time’.