El comentario de Biel Juste que podría confirmar su relación con Aitana: 'Te sienta bien'

Aitana podría tener un nuevo romance después de su ruptura con Sebastián Yatra. Y es que la cantante española lleva un verano lleno de rumores sobre sus romances, ya que ha estado disfrutando en Ibiza con sus amigas, y se le ha relacionado con varios personajes públicos.

Biel Juste le manda un mensaje a Aitana

Aitana se encontraba en Múnich cumpliendo uno de sus sueños, ver a Adele en directo, ya que la cantante catalana la considera una de sus referentes en la vida y en la música. Además, publicó una foto en su perfil personal de Instagram con una sudadera de la marca 'Twojeys', además de tres anillos de la misma.

Y de hecho, uno de los fundadores de dicha empresa es Biel Juste, un modelo con el que se relacionó a Aitana, ya que se les vió con mucha química y complicidad en una fiesta. Pero lo que ha terminado por hacer estallar los rumores ha sido el comentario que ha dejado él en la foto de la cantante española. "Et senta be", escribía, que significa "te sienta bien" en catalán.

¿Aitana quiso mandar un mensaje?

Después de la infinidad de rumores que han salido a la luz desde que la ruptura entre Sebastián Yatra y la cantante española se hiciera pública, Aitana publicó unas imágenes con las que podría estar mandando un mensaje, o confirmando quién es su nueva ilusión sentimental.

En la foto que compartió, podemos ver como lleva tres anillos de la marca 'Twojeys', además de una sudadera de la misma marca. El fundador de esta marca es Biel Juste, con el que se relacionó a la cantante española justo después de que se confirmara su ruptura con Yatra.

La cantante española olvidaba a Yatra entre lágrimas

Aitana compartió en su Instagram una recopilación de fotos en el concierto de Adele en la ciudad alemana de Múnich. Además, incluyó algún vídeo, entre los que se encuentra uno en el que se le ve llorando, emocionada por ver a la cantante británica en directo. De todas maneras, estas lágrimas bien podrían reflejar también la tristeza que puede sentir la estrella española tras su ruptura con Sebastián Yatra.

Además, en otro de los vídeos que ha compartido, Aitana aparece cantando la canción 'Someone like you', en concreto una parte de la canción que dice: "No importa, encontraré a alguien como tú, no deseo nada más que lo mejor para ti también". Un mensaje que también podría ir dedicado hacia Sebastián Yatra.