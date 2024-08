Cristina Porta toma partido en la guerra entre Sofía Suescun y Maite Galdeano con una impactante confesión: 'Me dio la sensación...'

Nuevo capítulo en el interminable culebrón protagonizado por Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Después de que la semana pasada saltara la noticia de que la influencer había echado de casa a su madre tras una fuerte discusión, Galdeano tiraba de la manta asegurando que el cambio de actitud de su hija se debía a o influenciada que está por parte de su novio, Kiko Jiménez.

A través de unos comentados stories, la de Navarra describía al influencer como "el ser" y lo acusaba de manipular a su hija. Sin embargo, rápidamente, la pareja salió a desmentir tales acusaciones reconconociendo en un comunicado en Instagram que "llevo años callando este problema y mi madre necesita ayuda", eran algunas de las polémicas palabras que Sofía Suescun publicaba sobre este tema.

Por el momento lo que se sabe es que Maite Galdeano se encuentra en Murcia después de que su hija le vetase la entrada en su casa y cambiase incluso las cerraduras y que por su parte, la pareja ha optado por tomar la vía legal e interponer una orden de alejamiento sobre la navarra.

Pero, por si esto fuera poco, ahora ha entrado en juego la suegra de la influencer y madre de Kiko Jiménez, quien no ha dudado en posicionarse del lado de la pareja e incluso ha cuestionado el papel que Maite Galdeano ejerce como madre de Sofía y Cristian Suescun.

Ahora, Cristina Porta ha entrado en escena para aportar nuevos datos sobre una de las historias del verano.

Nuevos datos

Cristina Porta ha revelado la significativa confesión que le hizo Maite Galdeano sobre Kiko Jiménez y Sofía Suescun. "Me dio la sensación de que no estaban tan bien". La periodista ha reconocido que le da pena la situación por la que atraviesa la familia. "Una madre y una hija que se han separado".

Guerra abierta

La guerra de Maite Galdeano con su hija Sofía Suescun ha tenido un tercer contendiente directo desde el primer minuto: Kiko Jiménez. Y por si fuera poco, ahora se ha unido una cuarta persona en discordia. Se trata de la madre de Kiko Jiménez, quien ha escrito a través de sus redes sociales un revelador texto y que, a pesar de que momentos después lo borraba, 'TardeAR' ha podido recuperarlo.

Carmen Jiménez -madre de Kiko Jiménez- apuntaba lo siguiente: "Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, por ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños".