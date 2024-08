Isa Pantoja anuncia el cambio radical que va a dar a su vida tras el distanciamiento con su madre: 'Sé que son supermalos'

Isa Pantoja sorprendía hace unos días lanzando un contundente mensaje a su madre con motivo de su vuelta a los escenarios. La colaboradora se pronunciaba en Vamos a ver donde aseguraba que no entendía cómo la cantante podía estar feliz sin hablarse con sus hijos.

Una reveladora confesión que se suma a los mensajes que la influencer lanza a su madre a través de sus intervenciones en platós cada vez que tiene ocasión.

Al margen de la nula relación con su madre, la joven sigue adelante con su vida familiar junto a su hijo Alberto y su marido, Asraf Beno. Entre las tareas que la joven tiene de por medio están seguir poniendo a punto la casa que ambos compraban recientemente.

Pero además de su nuevo hogar, la joven tiene otros planes en mente como cuidar su alimentación y para ello anunciaba el cambio drástico que iba a dar con el fin de cuidar su salud. Un plan que incluye dieta sana y ejercicio.

Cambio drástico

Ahora que el verano está llegando a su fin, Isa Pantoja ha aprovechado para dar un giro de 180 grados a sus hábitos. En su cuenta de Instagram, la hija de la tonadillera se ha sincerado para expresar lo feliz que se siente por haber cambiado algunas costumbres ahora que comienza septiembre, y por ende, una nueva temporada. Algo que quizá sirva de inspiración para muchos de sus seguidores que estén pensando en hacer lo mismo.

A través de su cuenta de Instagram, Isa Pantoja ha hablado sobre cómo está afrontando estas últimas semanas: “Estoy supercontenta porque la semana pasada empecé a hacer deporte, ya con esta van dos semanas, voy cuatro días a la semana o cinco incluso. Estoy cumpliendo”, ha comenzado diciendo, visiblemente contenta por la fuerza de voluntad que está teniendo para ir al gimnasio, incluso pese a las altas temperaturas.

Por si fuera poco, Isa no solo ha modificado sus hábitos a nivel físico, sino también los relacionados con la alimentación: “Este lunes ya me he cuidado muchísimo más. He intentado evitar un montón de alimentos que sé que son supermalos. No estoy bebiendo bebidas gaseosas, alcohol ya ni os cuento. Azúcares nada, sal yo no consumo jamás, pero bueno. Estoy priorizando mucho la proteína y la verdura, y también los hidratos, pero sobre todo eso”, ha continuado, dando así algunos consejos a sus seguidores sobre cuáles son los nutrientes que deben ingerir en mayor medida si quieren mantener una dieta saludable.