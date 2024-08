Isabel Rábago increpa a Pedro Ruiz: 'Hasta las narices'

Con el último escándalo del lío con la familia suescun, el espacio presentado por Adriana Dorronsoro se hacía eco del apoyo de Mercedes Milá y Pedro Ruiz a Sofía. El actor y presentador, que no dudó en posicionarse en el conflicto: "Anoche, me detuve a escuchar un rato a Sofía Suescun en Telecinco. Vida difícil y exposición pública. Le deseo mejoría y que pueda y sepa apartarse de la parrilla implacable".

Nada más saberse los comentarios de Pedro Ruiz y Mercedes Milá acerca del conflicto, la colaboradora Isabel Rábago se quedó petrificada. La colaboradora explotó contra Pedro Ruiz: "Estoy hasta las narices de que se nos adjetive todo el rato en esta cadena. Estoy un poco hasta las narices. Resulta que la parrilla les parece infumable y no sé que más, pero me lo estoy tragando. Pues si no le gusta, señor, coja el mando y póngase a leer un libro".

"Es que una ya se agota. El mensaje que ha puesto ese señor, Pedro Ruiz, desde luego no nos echa flores a esta cadena. Pues no nos vea si no quiere y ya está, que mire La 2. Es que me he cabreado, ¿qué ha dicho la parrilla infumable o implacable?", insistía la colaboradora.

Los arrebatos de Isabel Rábago

Hablamos con Isabel Rábago, una de las personas que siempre se ha mantenido en su postura frente a Rocío Carrasco, y nos ha desvelado cómo se encuentra la hija de Pedro Carrasco a pocas horas de abrir el museo en honor a Rocío Jurado: "Estaba superemocionada", pero también "está nerviosa, pero está deseando que abra". La periodista no tiene ninguna duda de que el museo vaya a ser un éxito: "está convencida de que va a ser maravilloso el museo. A mí ya me han dicho, gente que ha podido entrar, que es emocionante, que sales de allí llorando. Me encanta".

Como ha venido haciendo todo este tiempo, Isabel apoya a Rocío Carrasco en la decisión de no invitar a la inauguración a su familia mediática y defiende que ya era hora de que tomara las riendas: "Entiendo que Rocío no quiera invitar a la familia mediática. Yo creo que ya se han estado lucrando durante años, ahora es le turno de ella. No de lucrarse, sino de hablar, de ejercer como heredera universal que es lo que es y tirar para adelante con todo".