Jorge Javier Vázquez no se corta y conoce a su nueva ilusión en plató, un gogó de 20 años: '¿Me ves muy mayor para tu hijo?'

Jorge Javier Vázquez si por algo se caracteriza es por por no tener pelos en la lengua y decir todo lo que piensa. Esto siempre queda patente en todas sus intervenciones televisivas y en cada programa que presenta; desde Supervivientes al desaparecido Sálvame.

Ahora, desde que está al frente de El diario de Jorge, el de Badalona sigue si desaprovechar la ocasión de sacar una sonrisa a los presentes con sus irreverencias en las que en más de una ocasión consigue poner en apuros a sus invitados.

Esta vez la anécdota ha sido protagonizada por un joven de 20 años gogó de profesión, al que su madre llevaba al programa para cantarle las cuarenta sobre su falta de limpieza.

En medio de la conversación y tras ver al hijo de la invitada en plena acción como bailarín, Jorge Javier no ha podido evitar interesarse por el joven. "¿Me ves muy mayor para tu hijo?", decía el presentador al ver a David dándolo todo.

Un ligue en toda regla y en directo muy al estilo de Jorge Javier.

Ligue en directo

Sandra ha llegado al plató de 'El diario de Jorge' para cantarle las cuarenta a David. Ella ha llegado al límite y ha querido decirle a su hijo que deje su profesión de gogó. Sin embargo, por lo que más está enfadada es porque David no limpia ni la casa ni su propia habitación. Según Sandra, su hijo David es muy desordenado y sucio.

En ese momento, Jorge Javier no ha podido aguantarse la risa: "No hay cosa que más me guste, que hablar de cochinadas". El plató también ha comenzado a reírse al escuchar la conversación tan surrealista que estaban teniendo Sandra y Jorge Javier. No obstante, la charla ha cambiado de repente al ver unas fotografías del hijo de Sandra en pantalla.

Las fotos que han salido en el plató eran de David disfrazado como gogó luciendo abdominales. Jorge Javier se ha quedado impactado al ver al hijo de Sandra: "¡¿Ese es tu hijo?! ¿Le voy a conocer?" Sandra le ha asegurado al presentador que además está muy dotado: "Tiene una trompa".

Jorge Javier ha querido interesarse más sobre el asunto y Sandra ha admitido que se lo ha visto cuando se ducha. Tras esto ha salido una foto vestido de Papá Noel: "No me digas, el Papá Noel, si te viene a traerte los regalitos", ha dicho Sandra. Al final, el presentador le ha hecho a Sandra la pregunta clave: "¿Me ves muy mayor para tu hijo?" La madre ha respondido con un sí rotundo, por lo que las esperanzas de Jorge se han desvanecido.