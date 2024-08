Marta Pombo está incluyendo todo lo necesario para el nacimiento de sus dos hijas y ha dado un consejo a amigos y familiares a la hora de hacer regalos.

"Mirad, estoy haciendo la maletita de las niñas del hospital y me parece una faena porque estoy reutilizando todo lo de Mati. Entonces me parece una faena que esté todo personalizado macho. Porque claro, no me voy a comprar otra bolsa para el hospital, pues utilizo la de Mati, aunque ponga Matilda, porque no voy a tener aquí por diez bolsas. Pero me parece una faena, si hacéis regalos o no los personalicéis. Esto es mi consejo" afirma Marta Pombo a sus segudores a través de sus storys de instagram.

"A parte de yo no poder utilizarlo con otros hijos, imaginaos que cuando ya no tenga más hijos quiera donar esta ropa, quiera regalarsela a amigas, a mi hermana cuando tenga hijos. No pues porque pone Martina en todos lados. Yo entiendo, eh, el momento personalizar. Pero yo como consejo os diría que no personalicéis" añade la influencer a traves de sus storys.

Tras haberse convertido en madre primeriza con la llegada de Matilda, la influencer pronto dará a luz a María y Candela y se convertirá en familia numerosa. Así una vez de vuelta a casa, después de sus vacaciones en Cantabria, Marta Pombo última los preparativos de esta etapa de su vida.