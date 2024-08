La mujer de Kiko Matamoros, muy feliz tras confirmarse que aumenta la familia: 'Yo siempre abogo por el bienestar de todo lo que sea mi marido'

Después de su paso por 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros aseguró por activa y por pasiva que no se le pasaba por la cabeza recuperar la ilusión con un 'amor de verano', pero parece que la vida ha vuelto a sorprender una vez más a la influencer. El 'culpable' de su felicidad es el atractivo empresario Antonio Revilla, con el que afianza a pasos agigantados una historia de amor que va muy en serio.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con Marta López Álamo y aunque prefería ser discreta al hablar de Laura y su nueva relación, sí que nos confesaba que "a ella la veo muy feliz, de lo único que sé no sé si está o no está".

Además, la modelo nos reconocía que habían estado juntos hace poco y que le ha notado "muy feliz, de las veces que estuvimos las semanas pasando con ella y con los niños y claro está muy bien y los niños también y es lo importante".

Aprovechábamos para preguntarle a Marta cómo avanza su matrimonio con Kiko Matamoros y nos desvelaba que todo sigue igual de bien, algo que no le sorprende porque "yo sí que apostaba por mi relación. Oye, que si no hubiera salido bien ya lo hubiera dejado. Al final la felicidad de cada uno es muy personal y yo soy muy feliz y él es muy feliz, así que ya está".

Aún así, nos aseguraba que "no es fácil" cuidar cada día el matrimonio y más en el caso de Matamoros porque "yo nunca había estado con una persona que tenía hijos ni separada ni menos dos veces. Al final pues yo soy yo misma", pero dejaba claro que siempre ha entendido que Kiko tiene su familia: "Yo siempre abogo por él por el bienestar de todo lo que sea mi marido o yo por supuesto sus hijos".

Futuro profesional

Marta López Álamo tuvo una conversación que podría cambiarle la vida. "Tuve una reunión muy importante de cara a mi futuro y la verdad es que estoy superfeliz de ir dando etapa hacia la etapa que quiero iniciar. Tengo casi al 90% el visado, estoy esperando la cita en la embajada", ha explicado la personalidad de Internet, que tiene previsto marcharse a vivir a Estados Unidos para seguir proyectando su carrera como modelo.

Matamoros ha vuelto a la primera línea de la mano de Ni que fuéramos shhh, donde cada tarde airea los problemas de "la cadena de enfrente". Marta, por su parte, tiene la agenda repleta de proyectos. "Estoy sin parar, entre exámenes y eventos. No sé qué pasa, parece que se han puesto de acuerdo y estas dos semanas estoy a full", comenta la andaluza, que después se ha abierto en canal con sus seguidores. "Sabéis que cuando estoy bien, empiezo a hablar por aquí para que me conozcáis más y para que me veáis 'más yo misma', quitándose esa timidez, que a veces es excesiva... o excesiva prudencia", ha reflexionado Marta López Álamo, que ahora mismo no se encuentra en ese punto. Es una etapa complicada para ella. "Han sido meses difíciles en meses en muchos aspectos porque se me han juntado muchas cosas; algunas que he contado por aquí, y otras, que no he contado, me han dolido mucho... Pero bueno", ha señalado la modelo y creadora de contenido, que ha querido dejar claro que nada de esto tiene que ver con su relación, "para evitar especulaciones".