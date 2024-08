'Necesitaba ya un cambio': la drástica decisión que ha tomado Alejandra Rubio durante el embarazo tras dejar la televisión

Alejandra Rubio ha sorprendido a su audiencia con un repentino cambio que ha llamado la atención de su comunidad. La nieta de María Teresa Campos, que hace un año saltaba a la televisión para participar de forma frecuente en programas de Telecinco como colaboradora, tomaba recientemente la decisión de desaparecer paulatinamente de la pequeña pantalla y formarse en otra disciplina a la que quiere dedicarse plenamente: el mundo de las redes sociales.

Este último mes la ya convertida en influencer ha ido llenando de carruseles fotográficos su cuenta de Instagram, donde también es frecuente encontrar historias casi a diario donde le muestra a sus seguidores su estilo de vida, o bien el proceso de su embarazo.

Rubio saltaba a primera plana mediática en un momento donde su familia se encontraba en el punto de mira. Tras pasar todo el tránsito frente a las cámaras hablando de su relación con Carlo Constanzia y su posterior embarazo, la influencer ha preferido alejarse de los focos y compartir a su gusto su vida privada. De esta manera, la pareja se ha mostrado mucho más al mundo a través de fotografías juntos.

Esta vez, sin embargo, Alejandra ha avisado de que "necesitaba ya un cambio" y ha mostrado acto seguido el proceso que ha seguido para cambiar de look: "Alucinada, nunca me he visto tan rubia. Mil gracias", escribía la influencer en sus redes sociales mostrando el paso a paso de su mañana en la peluquería luciendo una melena rubia.